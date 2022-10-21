Идет следствие по делу о нападениях на девушек в Якутске

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города Якутска 1984 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.132, ч.1 ст.132, ч.1 ст.132, ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 11 по 17 октября 2022 года на улицах города Якутска обвиняемый, желая удовлетворить свои половые потребности, применял насилие и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомых молодых девушек.

Участковыми уполномоченными полиции ОП №4 МУ МВД России «Якутское» злоумышленник был установлен.

Мужчина задержан и по ходатайству следователя в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования.