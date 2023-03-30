I Большой педагогический совет в Вилюйске                        

28-29 марта с.г. в г. Вилюйск состоялся региональный образовательный форум БОЛЬШОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ на тему: «Об эффективных механизмах повышения качества образования в условиях сетевой межулусной кооперации». В течение 2-х дней участники педагогического совета, руководители, педагоги образовательных организаций, специалисты управлений образования Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского улусов, эффективно проработали на тематических площадках, проектных семинарах, проблемной лаборатории, педагогической студии.

В первый день в Вилюйской СОШ №1 прошли II-е республиканские педагогические чтения «Образование – проект будущего», посвященные памяти Георгия Андреева, выдающегося коллеги, оставившего свой след в системе образования не только Вилюйского улуса, но и республики в целом. Участие приняли 179 педагогов в 5 секциях. Традиция «Чтений» будет продолжена и в дальнейшем для увековечения памяти Георгия Петровича.

Также в первый день Большого педсовета участники ознакомились с работой проблемной лаборатории, педагогических студий учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, истории и обществознания. Почётными гостями Форума стали проректор Московского физико-технического института Артем Воронов, I заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского–II, к.филол.н., Николай Бугаев, заведующий кафедрой оценки педагогического мастерства ИРО и ПК Елизавета Яковлева, которые выступили с теорией и опытом работы по обеспечению качества образования.

На Фестивале-конкурсе методических объединений физико-математического цикла «Методическая галерея» приняли участие сборные команды учителей-предметников общеобразовательных организаций региона, по итогам которого абсолютным победителем объявлена команда Вилюйского улуса. I место заняла команда Сунтарского улуса, II место — команда Нюрбинского улуса, III место — команда Верхневилюйского улуса. Специальным призом жюри отмечен учитель физики Нюрбинского технического лицея Юрий Лазарев.

Во второй день Педсовета проведены тематические площадки для специалистов УУО, директоров общеобразовательных организаций, заместителей директоров по учебно-методической работе, руководителей предметных методических объединений, в ходе которых разработаны 4 проекта, нацеленные на межмуниципальное сетевое взаимодействие в целях обеспечения повышения качества образовательных результатов в регионе.

Завершился форум Большим педагогическим советом на тему «Об эффективных механизмах повышения качества образования в условиях сетевой межулусной кооперации». Участники Большого педсовета стали свидетелями исторического момента – состоялось подписание соглашения о взаимодействии улусов для профессионального развития педагогических работников, повышения качества образования и обучения обучающихся, реализации сквозных проектов.