Хотела продать за 250 тысяч, а купили всего за две: Ну и скидка

Жительницу г. Якутска обманули мошенники на сайте бесплатных объявлений.

В отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась 47-летняя администратор и сообщила, что стала жертвой мошенников. Заявительница пояснила, что выставила на сайте бесплатных объявлений на продажу золотые часы с браслетом ручной работы за 250 000 рублей. Спустя долгое время ей написала потенциальная покупательница по имени «Амина» и попросила отправить часы к ней в г. Воронеж. Получив в качестве предоплаты 2 000 рублей, потерпевшая согласилась на такие условия сделки «купли-продажи». Через несколько дней часы были отправлены и получены «покупательницей» в г. Воронеж, однако оплату за них потерпевшая так и не дождалась, а «Амина» перестала выходить на связь и заблокировала номер.

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