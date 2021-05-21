Хомус вошел в реестр объектов нематериального культурного наследия

В Якутии будет сформирован реестр объектов нематериального культурного наследия народов республики. По решению экспертной комиссии принято решение включить хомус в данный реестр.

Первое заседание экспертной комиссии состоялось в Республиканском Доме народного творчества. Со вступительным словом выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), председатель экспертной комиссии Владислав ЛЕВОЧКИН.

«Главная задача комиссии — формирование реестра объектов нематериального культурного наследия народов нашей республики. Эта деятельность будет заложена в основу мероприятий по защите интеллектуальной собственности наших мастеров, законодательной защиты элементов традиционной культуры от искажений и некачественного коммерческого использования. Разработан закон, который опирается на данный реестр и регламентирует производство изделий. Предполагается, что в реестр будут включены также календарные обряды, обряды жизненного цикла человека, народные праздники, словесные, музыкальные, вокальные и иные жанры фольклора, народного творчества, народные игры и состязания. И, безусловно, технологии изготовления музыкальных инструментов, традиционного костюма, строительные, ремесленные, хозяйственные и промысловые технологии, традиционная кухня, народная медицина и наследие выдающихся народных исполнителей», — рассказал Владислав Левочкин.

В частности, комиссия в ходе работы ознакомилась с описанием объекта нематериального культурного наследия саха «Традиционное и современное музицирование на якутском металлическом варгане – хомусе» и приняла единогласное решение о включении хомуса в реестр объектов нематериального культурного наследия.

Также Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных технологий должен будет разработать план работы, учитывающей ежеквартальное проведение заседаний, а также составить архитектуру системы реестра, отталкиваясь от наработок А.Е.ЗАХАРОВОЙ и Я.В.ИГНАТЬЕВОЙ. Национальная библиотека должна будет представить на следующее заседание презентацию по использованию системы ОРАС-Global для ведения реестра.

Участие в заседании также приняли: заместитель председателя экспертной комиссии, директор Республиканского Дома народного творчества и социально-культурных технологий Сергей СЕМЕНОВ, заведующий отделом Центра Олонхо и международного сотрудничества Театра Олонхо Агафья ЗАХАРОВА, директор Музея и Центра хомуса народов мира Дмитрий БЯСТИНОВ, главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Якутского научного центра Сибирского отделения РАН Екатерина РОМАНОВА, директор Национальной библиотеки Якутии Саргылана МАКСИМОВА, директор Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов “Симэх” Яна Игнатьева.