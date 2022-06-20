20.06.2022
12:31
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Якутия

ГУП ЖКХ успешно завершило первый тур навигации

ГУП «ЖКХ РС (Я)» выполнило план перевозок топливно-энергетических ресурсов по быстро мелеющим рекам Амга и Вилюй, успешно завершив первый тур навигации.

В Амгинский район для нужд филиала предприятия в начале июня водным транспортом доставили 7,5 тыс. тонн угля. По Вилюю судами ПАО «ЛОРП» перевезен весь запланированный объем угля для нужд вилюйских филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)». В Нюрбинский филиал доставлено 47,5 тыс. тонн угля из поселков Джебарики-Хая и Сангар, в Верхневилюйский филиал перевезено 7 тыс. тонн.

Кроме того, из поселка Кысыл-Сыр отгружено 13,5 тыс. тонн газоконденсатного топлива до депонационного пункта в поселке Сангар для последующей отправки в Анабарский, Булунский и Кобяйский районы для нужд филиалов предприятия.

Сегодня на суда отгружен уголь из поселка Сангар по направлению Жиганск и Олекминск по реке Лене в объеме 6 тыс. тонн. Из поселка Зырянка для нужд Среднеколымского, Верхоянского, Абыйского и Нижнеколымского филиалов в общем объеме запланировано доставить 113,4 тыс. тонн угля. По состоянию на 20 июня уже отгружено 45 тыс. тонн твердого топлива, из которых в село Колымское Нижнеколымского района доставлена вся потребность в количестве 4,4 тыс. тонн.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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