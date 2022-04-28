Граждане ДНР и ЛНР могут получить бесплатную юридическую помощь в Якутии

В ходе тридцать седьмого (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) народные депутаты рассмотрели проект республиканского закона о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бесплатной юридической помощи в Республики Саха (Якутия)» в режиме первого чтения.

Законопроект внесен по законодательной инициативе народных депутатов республики Алексея Еремеева, Владимира Прокопьева, Александра Жиркова.

Законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Саха (Якутия) гражданами Российской Федерации, гражданами Украины, гражданами Донецкой Народной республики, гражданами Луганской Народной Республики и лицами без гражданства, постоянно проживавшими на указанных территориях и вынужденно покинувших их в 2022 году, находящимися на территории Российской Федерации и нуждающимся в бесплатной правовой помощи.

В связи с проведением спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины на территорию Российской Федерации, в том числе в Республику Саха (Якутия), прибывают граждане с указанных территорий, которые в силу в сложившихся обстоятельств находятся на территории Российской Федерации и нуждаются в решении таких вопросов как регистрация и их размещение, содействие в получении разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство в Российской Федерации, удостоверения беженца или свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, признание вынужденными переселенцами, оформление гражданства Российской Федерации.

Согласно данному законопроекту, бесплатная юридическая помощь в Республике Саха (Якутия) данной категории граждан будет оказываться во всех видах, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Реализация законопроекта будет способствовать обеспечению права граждан тех категорий, перечень которых установлен статьей 8 Закона Республики Саха (Якутия) «О бесплатной юридической помощи в Республике Саха (Якутия)», на своевременное получение необходимой бесплатной юридической помощи.

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности, регулируются Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Статьей 4 приведенного федерального закона определено, что иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации.

Предлагаемое проектом закона дополнение категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, основывается на статье 2 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной 22 января 1993 года в г. Минске, согласно которому граждане каждого из государств — участников СНГ и лица, проживающие на их территориях, освобождаются от уплаты и возмещения судебных и нотариальных пошлин и издержек, а также пользуются бесплатной юридической помощью на тех же условиях, что и собственные граждане.

Народные депутаты Якутии приняли закон в окончательном чтении.