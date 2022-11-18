График ремонтных работ энергетиков на период с 19 по 30 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

ЯКУТСК:

21 ноября:

09:00-12:00 – ул. Автодоржная 3/1, 4, 8, 10, 12, 13, 13/1, 14/1, 15, 51, 53, 55, 57 КИЗ ЯГУ 9, ул. Таежная 62, 64, 60, Сибирская 32, 46, 50, 53, 70/1, 71, 75, 76, 89, 90/1, 91, 93, 1/25, 81, Кедровая 73, пер. Георгиевский СОТ Тайга -2, Тайга-1 Хатын-Юрях 6 км, ул. Полярная 1/14, ул. Улуу 19, 12, ул. Томтор 17, Сырдахская 2/2, 16, 2, Селекционер-2, пер.Харанский 8, 5, ул. Покрышкина 115а) – работы по технологическому присоединению;

09:00-14:00 – ул. Байкалова 51, 59, Тимирязева 34, 28, 50/1, Неустроева 46, 25, 30, 41, 27, 35, 58, 56, Матросова 56, Гастелло 13, пер. Заложный 7, 12, 11, 15, 20, 23 – работа в охранной зоне ВЛ;

09:30-16:00 – ул. Винокурова 21, 32/1, 32, 37, 37/1, 41/6, 41, 48, 30/1, 32, 1, 41/6, 41/11, 41/7, 35, 37, 41/5, пер. Академический 11-20, Чайковского 16, Лонгинова 19, 24/11, 24/1, 22, 16, 34/2, 32/7, 34, 45, 51, 52/4, 52/5, 53, 57, 61, 64, 66/3, 66/4, 68/1, 88а, 70/2, 72, 72/1б, 72/9, 74, 78, 80, 81, 83, 82/7б, 86, 87а, 42/3, 42/3, 42/5, 42/6, 42/5а, 52/1, 52/2, 50/2, 52/4, 40/5, 38, 38/1, 42/2а, 42/7, 40 – 46, 42/3А, 42/3Б, 32/6, 42Б, 42/а, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42, 42/3, 46, 32, 32/1, 32/2, 19, 36, 28, 32/4, 32/3, 36/2, 22/2, Ильменская 1-31, 2-32, 21, 34, 29, 23г, 20, 20/1, 22, 28, Советская 24/4, Н-Карьерная 20, 22, 22/2, 22/2а, 22/14, 20/3, 22/9, 22/6, 22/4, 29/1, 20, 20/4, 22/9, 20/3, 24/1, 29, 25/1, 12, 13, 21, 32/2, 20/1, 20/2, Новосайсарская 4 — 11, 4/8, 28, 28/2, 28/5, 28/5а, 29, 30/5, 30/6, 30/2, 4/9, 14, 14/4, 16, 4, 5, 5/2А, 6/1, 11/1, 13, Окружная дорога «ДСК Заря» 12 Д, СОТ «Быйанг», Билибина 13, 21/17, 21/15, 19/26, 19/23, 19/25, 19/18Б, 21/21А, 13/Б2, 13/6-Б, 13/5, 13/8-Б,13/Б-1, 19/20, 13/Б-4 (есть такой же адрес с ТП «Билибина»), ДСК Горизонт, Новосайсарская 88) – работа в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – кв-л Наука 45, 45/3, 45/5А, 45/9а, 46/1, Лонгинова 77, 82, 82/7, 86/1, 86/10, 94, 98, 112, 86/11, 88/1, 88, 90, ул. Измерова 75, СОТ Мерзлотовед 10, 13, 14, 33, 35, 37, 40, 64, 76, 98, 137, СОТ Быйанг Рассветная 41, пер. Уйгу 9, 14, 26, 42, Рассветная 21д, 43д, Т. Бутакова 61, 45/4, 55/7, 54, 88/1, 41/7, Керемясова 41/2, ул. Газовиков 18 кв.1, 26/а, 20/2, 40/2, 28/2 – работы по технологическому присоединению.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

21 ноября, 23 ноября:

11:00-17:00 – Верхневилюйск (ул. П. Алексеева, Короленко, Пушкина, Ворошилова, Хоптолох, Тайга, Авиаторов, Хатыннах, Ветеринаров, Новая, мкр. Хоптолох, частично ул. Ленина, Байкалова, М. Потаповой, Дальняя, Миронова, Р. Кардашевского, М.Алексеева, Орджоникидзе, Ветстанция, Котельная Ветстанции, Маслозавод) – работы в охранной зоне ВЛ.

22 ноября:

14:00-17:00 – Верхневилюйск (ул. П. Алексеева, Короленко, Пушкина, Ворошилова, Хоптолох, Тайга, Авиаторов, Хатыннах, Ветеринаров, Новая, мкр. Хоптолох, частично ул. Ленина, Байкалова, М. Потаповой, Дальняя, Миронова, Р. Кардашевского, М.Алексеева, Орджоникидзе, Ветстанция, Котельная Ветстанции, Маслозавод) – работы в охранной зоне ВЛ.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

19-20 ноября:

10:00-18:00 – Чай, Тымпы – работа в охранной зоне ВЛ.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

19 ноября:

09:00-18:00 – ул. Набережная 1-9, Горького 4-45, 20-36, 44-73, Октябрьская 2, 3, 3а, 4, 5/1, 6/1, ул. Дружбы 1, Пионерская 4-23, ДЮСШ) – замена приборов учета.

21 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Кирова 1-24, Калинина 1-26, Белинского 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18, Петровского 1-19, Островского 1-16, Созидателей 1-6) – замена приборов учета;

21-23 ноября:

14:30-18:00 – Ленск (причал РНГ, кислородная станция, АЗС Декор, АЗС Нефтебазы-48, База механизации УМТС, ул. Набережная 70-66, Речпорт причал 2-го транзита, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», ООО «Багира», пожарная часть № 6, нефтебаза, МБУ Гранит) – работа в охранной зоне ВЛ.

22 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Лермонтова 1-20, Куйбышева 1-24, мкр. Юкос 1-16, 17-20, ул. Интернациональная 2А, 3Д, 25, пер. Геологов 3/1, 5/1, пр. Дружбы 25-33) – замена приборов учета;

14:30-18:00 – Ленск (мкр. Мархинский, мкр. Чанчик, лыжная база) – работа в охранной зоне ВЛ;

14:30-15:00, 17:30-18:00 – Ленск (часть ул. Пролетарская, Мирнинская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Заозерная, Таежная, Первомайская, Чапаева; ул. Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Урицкого, мкр. Мухтуйский, ДОУ Чебурашка, Тубдиспансер) – работа в охранной зоне ВЛ;

23 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Циолковского 1-6, 25-40, ул. 50 лет ВЛКСМ 4-22, 23, 25, 27, 29, Юбилейная 1-40, Добровольского 2, 2А, 4, 6) – замена приборов учета;

14:30-18:00 – Ленск (мкр. Северный, АБЗ, ДПРМ) – работа в охранной зоне ВЛ;

14:15-14:45, 17:15-18:00 – Ленск (предприятия по ул. Объездная 1-8) – работа в охранной зоне ВЛ.

24 ноября:

14:30-18:00 – Ленск (причал РНГ, кислородная станция, АЗС Декор, АЗС Нефтебазы-48, База механизации УМТС, ул. Набережная, 70-66, Речпорт причал 2-го транзита, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», ООО «Багира», пожарная часть № 6, нефтебаза, МБУ Гранит) – работа в охранной зоне ВЛ.

24 ноября-2 декабря:

09:00-21:30 – Ленск (РРС-17 км, Аэронавигация СВС, Контейнер связи Сахатранснефтегаз, Алмазавтоматика ПРС-21, станция МТС) – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-09:30, 21:00-21:30 – Ленск (мкр. Спутник, мкр. Ханайдах, частично ул. Мелиораторов, мкр. Звездный от ул. Пацаева в сторону о. Щучье — ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Звездная, ул. Космонавтов, ул. Комарова; склады ВВ, Ленскгаз) – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-22:00 – Северная Нюя, Дорожный, Чамча, Орто-Нахара – работы в охранной зоне ВЛ.

25 ноября:

14:30-18:00 – Ленск (мкр. Мархинский, мкр. Чанчик, лыжная база) – работа в охранной зоне ВЛ;

14:30-15:00, 17:30-18:00 – Ленск (часть ул. Пролетарская, Мирнинская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Заозерная, Таежная, Первомайская, Чапаева; ул. Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Урицкого, мкр. Мухтуйский, ДОУ Чебурашка, Тубдиспансер) – работа в охранной зоне ВЛ.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

21 ноября:

12:00-18:00 – Мирный (дачи СОТ Север со стороны Фабрики №3, линия Афганцев, дачи со стороны ТЦ Домоцентр с 19 по 24 линию, тубдиспансер) – работы в охранной зоне ВЛ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

21-25 ноября:

09:00-18:00 – 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

19-21 ноября:

13:00-16:30 – Олёкминск (часть города от городского парка до базы Олекминского РЭС, ул. Карла Миллера нечетная сторона, 2-38, 26а; ул. Сосновая, пер. Автотранспортников, пер. Приленский, ул. Мелиораторов, Еловая, Набережная 52/1, 53-65, Загородная 24, 25, Пекарня (ИПСтефанчук); частично ул. Кудрина-Абагинского, Спасская, Урицкого, Гагарина, Юбилейная, ул. 30 лет ЯАССР, Кульбертинова, Набережная, Карла Миллера четная сторона (включая район ЧТГРЭ); ул. Кирова, Пушкина, Базарная, Комсомольская, городской рынок, школа №2, ДОУ Лесовичок, ДОУ Журавушка, АЗС, пер. Загородный, пер. Строительный, Бекетова, Новая, гор. свалка, Пожарная часть, База «Дороги Олекмы», пер. Геологов, пер. Энергетиков, п. Селиванова, п. Нефтебаза) – работы по технологическому присоединению.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

21 ноября:

14:00-16:00 – Тенкя, Куокуну, Хордогой, Нахара – работы на подстанции.

22-24 ноября:

14:00-18:00 – Кутана, Кюкяй – замена опор.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

07:00-12:00 – Чычымах, Чимнай, Харбалах, Уолба, Усть-Татта, Хара-Алдан, Мегино-Алдан, Ытык-Кюель (район Куула, дачи, Мойуона, Ворошилов, северная часть, район школы №2 и старого СХТ) – работы в охранной зоне КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча»;

12:00-17:00 – Черкех, Кыйы, Дэбдиргэ, Туора-Кюель, Баяга, Победа, Ытык-Кюель (район Хадаайы, ул. Амгинская, Олимпийский, Улахан сайылык, участок Тааттаавтодор) – работы в охранной зоне КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча»;

17:00-23:59 – Чычымах, Чимнай, Харбалах, с. Уолба, с. Усть-Татта, с.Хара-Алдан, с. Мегино-Алдан, часть с. Ытык-Кюель (район старого военкомата, юннатской станции, школы №1) – Во время вывода в ремонт КВЛ 110 кВ Майя-Чурапча по графику ограничений.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

09:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Портовская 3-22, Охлопкова 2-36, Пекарня, вышка Мегафон, АТС) – замена прибора учета.

23-25 ноября:

07:00-00:00 – Хандыга (частично) – вывод в ремонт КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча» с вводом в работу ДЭС.

28 ноября:

10:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Молодежная 22, 26, 28, мкр. Сельхозхимия) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:30 – Хандыга (ул. Магаданская 49, 51, 53, 55, магазины Таежный, Фортуна) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:30-16:00 – Хандыга (ул. Магаданская 29, 31, 33, 35, Строда 1, 3, П. Алексеева 10, 12, 15, 17, магазины Хандыга+, Кристалл, Копеечка, Сулак, Выбор) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

29 ноября:

09:00-10:00 – Крест-Хальджай (ул. Центральная 10/1-23Б, Ефимова 1-8, Охлопкова 2) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-11:00 – Крест-Хальджай (ул. Кюн-Корбют 2, 4, Лесная, Парковая, Попова, Винокурова, Модуль ТЦТР, модуль РТРС, Орбита, Билайн, МТС, детсад, музей) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Винокурова 3-21, Сергеляхская 1-28) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Крест-Хальджай (ул. Новая 27/1, 27/2, Е. Атакова, Арга-Бас 5-18) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Крест-Хальджай (ул. Новая, Портовская Детсад, школа, водокачка) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

16:00-17:00 – Крест-Хальджай (ул. Школьная 5-15, Арга-Бас, мкр. Даадар, Центральная 33, 33/1, аптека, больница, муз. Школа) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

16:00-17:00 – Крест-Хальджай (ул. Центральная 18, 20, 22) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

30 ноября:

08:00-09:00 – Крест-Хальджай (ул. Винокурова 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 29/1, 30, 32, 35, 35/1, 36/2, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 47) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

09:00-10:00 – Крест-Хальджай (ул. Школьная 5-15, ул.Арга-Бас, мкр.Даадар, ул. Центральная 33, 33/1, аптека, больница, муз. школа) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

09:00-10:00 – Джебарики-Хая (ул. Барянцева 1, 2, 3, 4) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-11:00 – Крест-Хальджай (ул. Кюн-Кербют 26, Молодежная (новые дома) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-12:00 – Джебарики-Хая (ул.Энтузиастов 1-8, 1А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б, 4Б) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Арга-Бас 1, 2, 2/4, 3А, 9/1, Центральная 32, 32А, 34А, Коммунальная 3/4, 5/2, 7, 7А, 9, 114, Новая 1, 3А, 3 магазина, насос, интернат) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Крест-Хальджай (ул. Попова 18, Церковная 3/1, 5/1) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Джебарики-Хая (ул. Охлопкова 13, 16, Октябрьская 14) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Крест-Хальджай (мкр. Сельхозхимия) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

15:00-16:00 – Крест-Хальджай (ул. Охлопкова 1, 1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, Центральная 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/2, 8, 9/1, 11, 11/2, Яковлева 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 9) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

19 ноября:

18:00-18:30 – Ой, Покровск (частично мкр. Селекционная) – оперативные переключения.

21-30 ноября:

09:00-12:00 и 14:00-17:00 – Покровск (частично Луговая, Эркээни, Хатын-Юрях, Дорожная) – по заявке ООО СРК «Регион капитальное строительство».

22 ноября:

18:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

24 ноября:

06:00-06:30 – Октем, Техтюр, Улах-Ан, Чапаево – оперативные переключения;

11:00-16:00 – Хоточчу, Тит-Эбя, Кердем, Красный Ручей, Качикатцы – работы на ПС.

25 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – работы на ВЛ 6 кВ Л-Чаран;

17:00-17:30 – Октем, Техтюр, Чапаева, Улах-Ан – оперативные переключения.

В графике возможны изменения.