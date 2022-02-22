Головокружительная партийная карьера Петра Черкашина в якутской ЕР

Петра ЧЕРКАШИНА мало кто знал до выборов в Госдуму-2021, когда он неожиданно был выдвинут кандидатом от «Единой России». Впрочем, SakhaLife сообщал, что по итогам политических договоренностей, едионороссы Якутии стремятся занять второе место, незначительно уступив лидеру. Предполагалось, что путь расчищается для Федота ТУМУСОВА со вторым номером Мариной КИМ в партсписке справороссов. Но что-то пошло не так, и выборы по одномандатному округу выиграл коммунист Петр АММОСОВ. А единороссы, как и полагалось по сценарию, виртуозно заняли с малоизвестным Черкашиным второе место, за счет ресурса партии, лишь незначительно уступив лидеру. Партия не забыла заслуги своего ставленника, и головокружительная партийная карьера продолжается. Черкашин получил хороший партийный пост, максимально высокий для единоросса, не являющегося губернатором региона.

В Якутске 19 февраля состоялась отчетно-выборная конференция Якутского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Повестка конференции включила несколько вопросов. К примеру, партийцы рассмотрели и утвердили отчет Президиума Регионального политсовета ЯРО ЕР о работе за три года – с 31 января 2019 года по 19 февраля 2022 года. Также рассмотрен отчет Региональной контрольной комиссии ЯРО ЕР – за аналогичный период.

Новым руководителем Якутского регионального исполнительного комитета партии единогласно избран Руслан ПЛАТОНОВ, фактически работающий на этом посту с декабря прошлого года.

Секретарем регионального Политсовета избран Айсен НИКОЛАЕВ, глава Якутии.

Заместителями секретаря отделения избраны: Руслан Платонов — руководитель исполкома ЕР, Дмитрий БЕРДНИКОВ — первый зампред правительства, Петр ЧЕРКАШИН — исполнительный директор «Лиги Отцов», Иван ЛУЦКАН — главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы.

В состав регионального политсовета партии также вошли Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ — гендиректор «Сахатранснефтегаз», Виктор ФЕДОРОВ — народный депутат республики и секретарь Якутского местного отделения.

В состав Регионального политического совета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли 16 народных депутатов: Алексей ЕРЕМЕЕВ, Александр ЖИРКОВ, Антонина ГРИГОРЬЕВА, Андрей НАХОДКИН, Сахамин АФАНАСЬЕВ, Елена ГОЛОМАРЕВА, Юрий НИКОЛАЕВ, Феодосия ГАБЫШЕВА, Алиш МАМЕДОВ, Виктор ФЕДОРОВ, Матвей ЕВСЕЕВ, Александр КОШУКОВ, Сергей ЛАРИОНОВ, Валерий ЛЮТЫЙ, Анатолий НИКОЛАЕВ, Дмитрий СЕМЕНОВ.

В состав Президиума Регионального политического совета партии вошли шесть народных депутатов Якутии: председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Антонина Григорьева, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев, народный депутат Якутии, генеральный директор ОАО Производственное объединение «Якутцемент» Алиш Мамедов.