Глазная больница вновь бьет все рекорды

Теперь в районах офтальмохирургические бригады работают параллельно. Одна команда, во главе с лазерхирургом Пантелеймоном АРГУНОВЫМ, принимает на лазерное лечение патологий и диагностику заболеваний глаз на базе передвижного медкомплекса, вторая, состоящая из офтальмохирургов высшей кваликационной категории Екатерины БАСОВОЙ и Максима ДЬЯЧКОВСКОГО – оперирует в условиях ЦРБ.

Медицинский десант работает на базе специализированного передвижного офтальмологического комплекса, оснащенном высококлассным оборудованием, позволяющим выполнять в том числе и хирургическое лечение патологий глаз – вторичная катаракта, дистрофия сетчатки, другие патологии, поддающиеся лечению с помощью лазера, вторая бригада – как и прежде, разворачивает операционную в районной больнице, для операций пациентам, с впервые установленным диагнозом «катаракта».

«В Алданском районе мы посетили поселок Улуу, Томмот, Якокит и Хатыстыр, Нижний Куранах, Большой Нимныр, Лебединый, Ленинский, завершили командировку лазерными операциями в городе Алдан – рассказывает Пантелеймон Аргунов, врач – офтальмолог, лазерхирург – Всего было прооперировано 24 пациента, преимущественно пожилого возраста, с диагнозом «вторичная катаракта». Также на базе медкомплекса были прооперованы три пациента с диагнозом «глаукома» и один – с разрывом сетчатки. Люди на нас реагируют с большой радостью, благодарят, переспрашивают, когда вернемся снова. Это очень удобно, особенно для людей пенсионного возраста, не нужно никуда ехать, переживать длинную дорогу, искать при необходимости, сопровождающего, ведь человек с проблемами по зрению не так мобилен, плохо ориентируется в пространстве» — завершил Пантелеймон Евстафьевич.

Далее офтальмологи продолжат работу в Нерюнгринском районе, начав с поселка Большой Хатыми:

6 октября — поселок Чульман;

7 октября – поселок Серебрянный Бор и Беркакит;

8 октября – село Иенгра;

9 октября – поселок Золотинка;

10 октября – офтальмохирурги ЯРОКБ завершат командировку лазерными операциями в городе Нерюнгри.

«Нашему «Белому лебедю» не страшны никакие невзгоды, будь то плохая погода, бездорожье, отсутствие электричества от столба, или все вместе взятое. Офтальмологический медкомплекс оснащен по последнему слову техники, внутри машины имеются обогреватели, пациентам будет комфортно находится там при любой температуре на улице. Высокий профессионализм докторов ЯРОКБ в свою очередь, обеспечивает самый высокий уровень выполнения операций. На сегодняшний день наши офтальмохирурги в условиях стационара больницы выполняют до 50 операций ежедневно, опыта у нас – более чем достаточно, к тому же, мы ездим в другие регионы, чтобы делиться опытом с коллегами, постоянно наши врачи посещают конгрессы офтальмологов страны» — отметил Иван ЛУЦКАН, главный врач ГАУ РС(Я)»ЯРОКБ».

Офтальмохирургические десанты существуют с 2002 года. Ранее, до получения офтальмологического медкомплекса 13 августа 2022 года, врачи и медицинские сестры занимались укомплектованием рабочей аппаратуры самостоятельно, диагностическое и хирургическое оборудование весом около тонны, транспортировалось силами медработников и водителей. Появление «Белого лебедя» — большая удача для якутян и самих медиков Глазной больницы, теперь мы – действительно легки на подъем!