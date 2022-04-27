27.04.2022
20:50
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Якутия

Глава Якутии наградил в День республики

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)»

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)»

За выдающиеся заслуги в области сельского хозяйства, укреплении института семьи, весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

СУТАКОВОЙ Аграфене Егоровне, доярке сельскохозяйственного производственного кооператива «Бетюнь», матери-героине, кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области сельского хозяйства, Почетному гражданину Амгинского улуса, Амгинский улус.

Глава

Республики Саха (Якутия)                                                         А.НИКОЛАЕВ

21 апреля 2022 г.

№ 2398

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда»

О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда»

За особые заслуги в угледобывающей промышленности и весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) наградить

ОРДЕНОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

ЛЕВИНА Артема Анатольевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колмар», награжденного медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Шахтерская слава» I-III степеней, заслуженного горняка Республики Саха (Якутия), Нерюнгринский район.

Глава

Республики Саха (Якутия)                                                                            А.НИКОЛАЕВ

21 апреля 2022 г.

№ 2397

        

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
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