Глава Якутии наградил в День республики

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)» О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)» За выдающиеся заслуги в области сельского хозяйства, укреплении института семьи, весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» СУТАКОВОЙ Аграфене Егоровне, доярке сельскохозяйственного производственного кооператива «Бетюнь», матери-героине, кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области сельского хозяйства, Почетному гражданину Амгинского улуса, Амгинский улус. Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 21 апреля 2022 г. № 2398 Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда» О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда» За особые заслуги в угледобывающей промышленности и весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) наградить ОРДЕНОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» ЛЕВИНА Артема Анатольевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колмар», награжденного медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Шахтерская слава» I-III степеней, заслуженного горняка Республики Саха (Якутия), Нерюнгринский район. Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 21 апреля 2022 г. № 2397

Фото: Sakhalife Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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