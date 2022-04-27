Глава Якутии наградил в День республики
Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)»
О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)»
За выдающиеся заслуги в области сельского хозяйства, укреплении института семьи, весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
СУТАКОВОЙ Аграфене Егоровне, доярке сельскохозяйственного производственного кооператива «Бетюнь», матери-героине, кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области сельского хозяйства, Почетному гражданину Амгинского улуса, Амгинский улус.
Глава
Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
21 апреля 2022 г.
№ 2398
Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда»
О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда»
За особые заслуги в угледобывающей промышленности и весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) наградить
ОРДЕНОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
ЛЕВИНА Артема Анатольевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колмар», награжденного медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Шахтерская слава» I-III степеней, заслуженного горняка Республики Саха (Якутия), Нерюнгринский район.
Глава
Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
21 апреля 2022 г.
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