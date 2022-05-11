Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды не зарегистрировано. На территории Якутии задействовано 4 оперативные группы регионального управления МЧС России, в составе 44 человек и 14 единиц техники.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Ленского района, нижняя кромка наблюдается в 30 км выше, а верхняя кромка – на 90 км выше г.Ленск, уровень воды составляет 395 см. Протяженность ледохода составляет 60 км. За сутки ледоход продвинулся на 54 км. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы прогноз вскрытия реки Лена: Ледоход на участке Ленск – Нюя Ленского района ожидается 11-13 мая.

На реке Нюя нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км выше, а верхняя кромка – в 150 км ниже н.п. Орто — Нахара Ленского района, уровень воды ниже рейки, наблюдаются подвижки льда. Протяженность ледохода составляет 100 км. За сутки ледоход продвинулся на 160 км.

На реке Олекма наблюдаются незначительные колебания уровней воды на 4-6 см за сутки, на участке Джикимда – Куду – Кюель. Суточный подъем уровня воды составил 10-35 см. Прогноз вскрытия реки Олекма: 11-13 мая ожидается вскрытие реки на участке Джикимда – Куду – Кюель, что близко к средним многолетним срокам.

В пределах Олекминского района р. Тяня вышла в устье.

В верхнем течении реки Витим, на территории Читинской и Иркутской областях, вода течет поверх льда, местами наблюдаются закраины и незначительные колебания уровней воды, суточный подъем уровней воды составляет 10-25 см. Вскрытие реки на территории Якутии ожидается 12-14 мая.

На всем протяжении реки Алдан и их притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 5 до 30 см за сутки, местами отмечается вода на льду, закраины и потемнение льда. Вскрытия реки у гидропоста Томмот ожидается 11-12 мая.

На всем протяжение р.Амга уровень воды за сутки повысился от 0,2 до 0,7 м и отмечаются закраины. В ближайшие сутки-двое, на участке Буяга – Амга, на 2 — 3 суток позже нормы ожидается ледоход.

В пределах Сунтарского и Нюрбинского районов на реке Вилюй наблюдаются незначительные колебания уровней воды, вскрытие реки на участке Сунтар – Вилюйск ожидается 11-16 мая. На реках севера и северо- востока сохраняется зимний режим.

«За сутки проведен мониторинг паводковой обстановки на территории 4х районов Якутии, авиаразведка по маршруту Ленск-Пеледуй-Орто-Нахара-Батамай-Ленск, профилактические мероприятия с населением. Сегодня запланировано применение БАС для проведения аэрофотосъемки в Ленском, Алданском и Амгинском районах», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).