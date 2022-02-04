Фотофакт: Виктор Лебедев написал заявление в МВД

Виктор Лебедева подал заявление в МВД о проверке по факту хищения в Саханефтегазсбыте, сообщает тгк ВЯкутии.ру, опубликовав фотографию заявления.

Ранее генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ дал интервью Sakhalife об итогах работы предприятия в прошлом году, в котором в частности сообщил о проверках, которые проводятся в одном из филиалов «Саханефтегазсбыт» :

Отмечу, что в компании сегодня проводятся профилактические проверки, инвентаризация, внедряется новое контрольно-измерительное оборудование. В предприятии появилась новая должность – заместитель генерального директора по безопасности. На эту должность назначен Николай Иванович КУЛЬБЕРТИНОВ, который ранее работал начальником Управления полиции г. Якутска.

Я и дальше буду инициировать профилактические проверки. Со службой безопасности мы согласовали план профилактических мероприятий по недопущению хищений и недостач на всех нефтебазах. Есть подозрение, что в одном из филиалов компании совершено хищение топлива в особо крупных размерах. Проводится проверка.