04.02.2022
22:38
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Экономика

Фотофакт: Виктор Лебедев написал заявление в МВД

Виктор Лебедева подал заявление в МВД о проверке по факту хищения в Саханефтегазсбыте, сообщает тгк ВЯкутии.ру, опубликовав фотографию заявления.

Ранее генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ дал интервью Sakhalife об итогах работы предприятия в прошлом году, в котором в частности сообщил о проверках, которые проводятся в одном из филиалов «Саханефтегазсбыт» :

Отмечу, что в компании сегодня проводятся профилактические проверки, инвентаризация, внедряется новое контрольно-измерительное оборудование. В предприятии появилась новая должность – заместитель генерального директора по безопасности. На эту должность назначен Николай Иванович КУЛЬБЕРТИНОВ, который ранее работал начальником Управления полиции г. Якутска.

Я и дальше буду инициировать профилактические проверки. Со службой безопасности мы согласовали план профилактических мероприятий по недопущению хищений и недостач на всех нефтебазах. Есть подозрение, что в одном из филиалов компании совершено хищение топлива в особо крупных размерах. Проводится проверка.

Виктор Лебедев об итогах работы АО «Саханефтегазсбыт» за 2021 год
Фото: ВЯкутии.ру
Источник: ВЯкутии.ру
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