23.10.2021
14:57
80

Экология

Фотофакт: В Якутии еще можно собирать грибы!

Необычайно теплый октябрь этого года продолжает удивлять якутян: дождь, капель. Во дворе якутского ученого Юрия Слепцова вырос самый настоящий гриб! О чем он поведал на своей странице в Фейсбуке.

Фото: https://www.facebook.com/yuri.sleptsov
Источник: https://www.facebook.com/yuri.sleptsov
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх