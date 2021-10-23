Фотофакт: В Якутии еще можно собирать грибы!

Необычайно теплый октябрь этого года продолжает удивлять якутян: дождь, капель. Во дворе якутского ученого Юрия Слепцова вырос самый настоящий гриб! О чем он поведал на своей странице в Фейсбуке.

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