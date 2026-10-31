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31.10.2026 15:17
чтение: 1 мин
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#мчс по якутии
#пожар в якутске

Опасный пожар: успели спасти ребенка, но мужчина пострадал…

В Жатае при пожаре в квартире пострадал мужчина, пожарные спасли ребенка

Вечером 30 октября в Жатае произошел пожар в жилом доме на улице Матросова. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 19:49.

К моменту прибытия первых расчетов подъезд уже был сильно задымлен, что создавало серьезную угрозу для жильцов. Однако благодаря оперативным действиям пожарных пламя удалось быстро локализовать. Огонь успел повредить лишь пол в квартире на площади около двух квадратных метров, само жилье и имущество удалось отстоять, сообщает пресс-служба МЧС по Якутии.

Главное в этой ситуации — люди живы. Пожарные эвакуировали и спасли находившегося в квартире ребенка. К сожалению, один из взрослых, мужчина 1974 года рождения, пострадал. Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи (вероятнее всего, из-за отравления продуктами горения).

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которые устанавливают точную причину возгорания, виновных лиц и подсчитывают материальный ущерб. На ликвидации пожара были задействованы 11 человек личного состава и две единицы спецтехники.

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Источник: МЧС России по РС (Я)
Фото: Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

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