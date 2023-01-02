02.01.2023
21:25
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Культура

Фотофакт: в Вилюйском улусе появилась снежная фигура Нюргун Боотура

Житель Вилюйского улуса Александр Комаров сделал из снега фигуру легендарного богатыря Нюргун Боотура. Читатели, согласитесь, что определённо сходство есть.

Источник: социальные сети

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