19.03.2021
18:18
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Политика

Федоров добровольно отказался от борьбы за Якутск

Сегодня вечером на заседании Избирательной комиссии городского округа «город Якутск» рассмотрено личное заявление Федорова Владимира Юрьевича о добровольном снятии своей кандидатуры в качестве кандидата на пост мэра г. Якутска.

Принято решение об удовлетворении заявления – регистрация Федорова Владимира Юрьевича в качестве кандидата на пост мэра г. Якутска аннулирована.

Напомним, что вчера Федоров Владимир Юрьевич по непонятным причинам вдруг отозвал аппеляционную жалобу, подданную накануне в Верховный суд Якутии на решение Якутского городского суда.

Таким образом, Федоров Владимир Юрьевич подав личное заявление о добровольном выходе из предвыборной гонки, выбыл из предвыборной борьбы за пост мэра г. Якутска.

Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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