Фаворит якутской ЕР получил новый пост!

Перефразируя известного поэта, мы говорим — «Единая Россия», подразумеваем — власть! Сращивание наличной власти с партией парламентского большинства очевидно. У Якутского регионального отделения любимцем партии является Петр ЧЕРКАШИН.

Мало кто его знал до выборов в Госдуму образца 2021 года. Но вследствие политических договоренностей сложилась ситуация, когда в республике ЕР должна была уступить первенство СР, в партийных списках которой была персоналия, ради которой и затевалась интрига.

Партии власти требовался кандидат, скажем так, категорически непобедный, но с другими плюсами, например, молодость. После гласного и негласного кастинга, отцы якутской ЕР определили на эту деликатную роль Петра Черкашина. Поговаривали, что в предсказуемый партийный праймериз своей яркой харизмой чуть не внесла революцию блогер Сусанна РОЖИНА, над которой позже сгустились тучи. Но в итоге победил управляемый кандидат.

Черкашин партию не подвел. Пришел к финишу вторым, незначительно уступив лидеру. Выскочил, правда, не Тумусов с СР, а вовсе даже коммунист Петр АММОСОВ, но это уже другая история.

«Единая Россия» своего функционера при первой же возможности повысила максимально, насколько это возможно при статусе Черкашина. Теперь он заместитель секретаря реготделения партии, каковым является ил дархан Айсен НИКОЛАЕВ. Петр Петрович — член президиума регионального политсовета ЕР.

В миру был назначен директором республиканской специализированной спортивной школы по плаванию «Чолбон». Двенадцать лет назад Черкашин получил диплом СВФУ по специальности «физкультура и спорт».

И вот, как сообщает «Комсомольская правда в Якутии», Петр Черкашин назначен руководителем нового спорткомплекса в Мархе. Спорткомплекс с бассейном и катком был торжественно открыт в конце прошлого года, но пока не принимает посетителей. Спорткомплекс построен в рамках программы «Газпром – детям».

В случае Петра Черкашина партийный лифт работает идеально. Чего не скажешь о многих других единороссах, ведь в ЕР очень тесно.