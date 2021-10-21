Эксклюзив: Впервые сторона Виктора Лебедева комментирует судебный процесс 🦢

В этом деле с самого начала присутствует обвинительный уклон – адвокат

Интервью с адвокатом Ольгой ЧЕРНЫШОВОЙ состоялось в понедельник. Во вторник статья была отправлена ньюсмейкеру на согласование. Ольга Анатольевна направила согласованный вариант только в среду, когда в Ил Тумэне вовсю бушевали страсти вокруг кандидатуры мирового судьи Анны ПРОКОПЬЕВОЙ, рассматривающей дело Виктора ЛЕБЕДЕВА. SakhaLife решил выждать, и опубликовать интервью только сегодня, когда депутаты уже сделали свой выбор, а читатели знают итоги тайного голосования – судья Прокопьева избрана еще на пять лет. Кое-что в этом интервью устарело, но многие вещи актуальны. В связи с пандемией прессу в суды не пускают. Все, что выходило в СМИ вокруг этого судебного процесса было инициировано стороной потерпевшего Владимира СТРИЖАКА. И вот перед вами первое интервью, которое сторона ответчика Виктора Лебедева дала СМИ с тех пор, как началось слушание дела.

В обществе сложилось мнение, что двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России по вольной борьбе, депутат Ил Тумэна и генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ без конца отлынивает от судов, и такова тактика его защиты. 19 декабря истекает два года с момента совершения предполагаемого преступления, инкриминируемого Лебедеву В.Н., и тогда подсудимый освобождается от ответственности за давностью срока, во всяком случае, именно по той статье, по которой проходит Лебедев — ч. 1 ст. 115 УК РФ — причинение легкого вреда здоровью. Так ли это, SakhaLife узнал у адвоката Ольги ЧЕРНЫШОВОЙ, с самого начала осуществляющей защиту Лебедева.

Как сообщалось в информации Следственного комитета, Виктор Лебедев высказался в адрес подчиненного Владимира Стрижака нецензурной бранью и нанес удары по голове и телу подчиненного. В ходе расследования был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. Стрижак получил закрытый перелом костей носа, кровоподтеки. Своей вины Лебедев не признает.

Сначала в отношении Виктора Лебедева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Затем деяния были переквалифицированы на ч. 1 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. Такие дела рассматриваются мировым судом, поэтому дело Виктора Лебедева поступило на рассмотрение в судебный участок № 43 г.Якутска.

— Ольга Анатольевна, почему вы выбрали такую тактику, когда подсудимый не является в суд? Ведь Виктор Лебедев – руководитель, политик и еще молодой человек, у которого все впереди. Подобная линия защиты влечёт за собой серьезные репутационные риски.

— 9 февраля 2021 года состоялось первое заседание суда, на котором Виктор Николаевич Лебедев заявил ходатайство о том, чтобы суд рассматривал дело в его отсутствие, процессуальный закон это допускает по данным категориям дел. Однако заслушав позицию потерпевшей стороны и гособвинителя, суд отказал в удовлетворении данного ходатайства. Прокурор и сторона потерпевшего свою позицию обосновали большим общественным резонансом, сошлись во мнении, что подсудимый должен присутствовать лично. Однако в процессуальном законе отсутствует такое основание и понятие как общественный резонанс.

— На практике многие ли руководители пользуются своим правом рассмотрения дела в суде без их личного присутствия?

— Это право любого гражданина вне зависимости от его статуса.

— Вы хотите сказать, что дело могло быть давно рассмотрено в суде и окончено, если бы потерпевший и прокуратура не настаивали на личном присутствии Лебедева?

— Вероятнее всего, да.

— Известно, что истекает срок полномочий судьи, рассматривающего данное дело.

— Весной мы подали ходатайство судье об её отводе ввиду наличия конфликта интересов, так как Лебедев В.Н. является действующим депутатом Ил Тумэн. Срок полномочий судьи Анны Михайловны ПРОКОПЬЕВОЙ, рассматривающей дело в отношении Лебедева В.Н. истекает 25 октября. Согласно действующему законодательству, срок полномочий мирового судьи продлевает или нет заксобрание региона, в нашем случае Ил Тумэн. 20 октября состоится сессия республиканского парламента, на которой будут рассмотрены кадровые вопросы по мировым судьям, в том числе по мировому судье участка №43 города Якутска. Лебедев В.Н. также как все остальные парламентарии имеет право голосовать «за» или «против» продления полномочий судьи Прокопьевой А.М., в этом и заключается конфликт интересов. Если срок полномочий судьи будет продлен, судебные слушания продолжатся, если же нет, будет назначен новый судья, который начнет процесс с самого начала. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отводе судье.

— В случае, если вдруг будет назначен новый судья, скорее всего, процесс не закончится до 19 декабря, когда наступает час Х.

— Во-первых, полномочия действующего судьи могут быть продлены. Во-вторых, и новый судья может успеть закончить рассмотрение дела. Все будет зависеть от того, как быстро гособвинение будет представлять допустимые доказательства, а не так как это было при рассмотрении настоящего дела, гособвинитель оглашал доказательства, которые в период следствия были признаны недопустимыми. Вообще, дело раздуто донельзя. Обычно аналогичные дела состоят из 1 тома. В данном же деле аж 9 томов.

— Почему же подсудимый систематически не является в суд?

— Я с этим не согласна. Лебедев является на судебные заседания. Уважительность неявки подтверждена соответствующими доказательствами и проверена судом. Любого гражданина, в случае неявки без уважительной причины, суд подвергает принудительному приводу. Все равны перед законом.

Лебедев был контактным с больным коронавирусной инфекцией. По регламенту Роспотребнадзора он должен был находиться на самоизоляции. Затем Виктор Николаевич сам заболел коронавирусом. Никто не застрахован от болезней.

— Он проходил лечение дома или в стационаре?

— В стационар кладут только тяжелых больных, которым требуется искусственная вентиляция легких и т.д., больницы переполнены. Виктор Николаевич лечился в домашних условиях, соблюдая все ограничения, установленные санитарными нормами.

— Сейчас Виктор Лебедев проходит лечение в больнице.

— Да, в настоящее время он проходит лечение в стационаре. Суду представлены документы, подтверждающие уважительность его отсутствия. С 29 сентября Виктор Николаевич проходит лечение в стационаре. Врачи с учётом диагноза определили, что лечение займёт минимум три недели. С учётом мнения врачей, на заседании 11 октября судом объявлен перерыв до 19 октября. Затем до 21 октября.

— Виктор Лебедев спортсмен и молодой человек. Недавно выступал в большом спорте, нес колоссальные нагрузки. Что ж он стал таким больным за столь короткий срок?

— Многие уже переболели коронавирусом. Общеизвестно, что после этой болезни организм совершенно меняется, многие это испытали на себе. Эта болезнь коварна, воздействует на слабые места в организме. По себе скажу, раньше к врачам не обращалась, а после ковида общее состояние здоровья изменилось не в лучшую сторону, хотя я переболела в лёгкой форме.

— Каково самое суровое наказание по этой статье?

— По ч. 1 ст. 115 УК РФ — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Отмечу, что ранее Лебедев не был судим, у него есть смягчающие обстоятельства, нет отягчающих обстоятельств. Если бы это был обычный клиент, я бы сказала, что суд назначит штраф. Но в деле Лебедева с самого начала просматривается обвинительный уклон. Нас не слышат в суде, ходатайства рассматриваются формально.

— В чем конкретно выражается обвинительный уклон?

— Согласно действующему законодательству, возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ должна предшествовать доследственная проверка, должно окончиться лечение потерпевшего (нетрудоспособность), и по результатам экспертизы должно быть принято процессуальное решение. Как того требуют медицинские критерии, позволяющие утверждать о том, что имеет место быть вред здоровью средней тяжести, нетрудоспособность потерпевшего должна длиться не менее 21 дня с момента совершения предполагаемого преступления. До возбуждения уголовного дела потерпевший даже не предоставил следствию больничный лист. Не трудно посчитать, что эта дата приходится на 9 января 2020 года. Однако уже 31 декабря первые лица Следкома и прокуратуры республики лично поспешили возбудить уголовное дело.

— В случае, если Лебедева оправдают, что будет тем руководителям?

— Незаконное уголовное преследование должно повлечь за собой соответсвующие оргвыводы со стороны руководителей лиц, возбудивших данное уголовное дело и поддерживающих обвинение. Это не входит в компетенцию адвоката.

— А ваша позиция какова?

— Мы стремимся к полному оправданию, поскольку он не совершал преступление. В деле проглядываются определённый интерес в обвинительном приговоре. Специально нагнетается и общественное мнение с целью воздействия на судью.

— Да, потерпевшая сторона активно работает с прессой, постоянно вбрасывает свои комментарии в информационное поле. Почему же вы так не делаете?

— Я как адвокат не афиширую это дело, но и не скрываю. Однако дело в том, что за все это время ко мне не обратился ни один журналист. На мои обращения распространители информации в Инстаграмм не отвечают, нашу информацию полностью игнорируют. Есть основания полагать, что это очень кому-то нужно.

— Нетрудно просчитать, что симпатии значительной части общества будут на стороне потерпевшего, которого на рабочем месте избил его начальник.

— Только суд может вынести приговор. Но в данном случае мы видим, что с самого начала была подключена пресса. Потерпевший давал интервью уже в коридоре Следкома. Еще ничего не было ясно, а Виктора Николаевича вовсю полоскали в СМИ и соцсетях. Между тем, об избиении, которое вы даже не ставите под вопрос, известно только со слов потерпевшего. Ни один свидетель этого не подтверждает.

— Вы ставите под сомнение сам факт нанесения телесных повреждений СТРИЖАКУ?

— Мы отрицаем, что телесные повреждения были нанесены именно Виктором Николаевичем Лебедевым. Обратите внимание, что Стрижак отказался проехать вместе со Скорой помощью и снять побои. И появился на медосвидетельствовании только через несколько часов. Странно ведь? На следующий день были проведены экспертизы. У Виктора Николаевича руки были совершенно чисты. Тогда как у Стрижака они были травмированы. Экспертиза отметила, что на теле Стрижака в разных местах было много травм, в том числе и застарелых, то есть разной степени давности. Так же экспертиза подтвердила, что телесные повреждения Стрижака находятся в зоне досягаемости собственных рук… В общем, вопросов очень много. Почему потерпевший сразу не поехал снимать побои, а явился через продолжительное время? Мало ли, что могло с ним за это время произойти.

— В сеть была слита аудиозапись…

— По этой скандальной аудиозаписи тоже очень много вопросов. Начать с того, что Стрижак умыкнул диктофон, принадлежащий «Саханефтегазсбыту», и записал на него. Мы написали ходатайство, что доказательства добыты незаконным путем, но опять получили отказ. Кроме этого, потерпевший почему-то не предоставил аудиозапись следствию сразу же, чтоб она была свежей и полной. Вместо этого Стрижак вывез диктофон 20 декабря в Москву, там тиражировал аудиозапись и проводил якобы экспертизу. То есть, аудиозаписью манипулировали, чтобы остались лишь те фрагменты, которые выгодны потерпевшей стороне. В итоге на аудиозаписи отсутствуют обстоятельства, которые по факту имели место быть и подтверждаются доказательствами, имеющимися в деле.

— С другими доказательствами подобное случалось?

— В деле имеется медицинский рентген – важнейший документ в подобных случаях. Следствие его по неизвестным причинам не представило для составления заключения врачу, в результате первое заключение по результатам обследования потерпевшего составлено без рентгенснимка. Более чем странно… Вы ведь помните, что сначала Лебедеву инкриминировали более суровую статью. Но мы проделали огромную работу, чтобы экспертизу признали недопустимым доказательством и назначили новую судебную медицинскую экспертизу по делу, в результате которой как раз таки и установлен лёгкий вред здоровью потерпевшего. Не буду утомлять всеми подробностями, но их очень-очень много.

— Почему Стрижак был так заинтересован в том, чтобы уволиться из «Саханефтегазсбыта» именно «по соглашению сторон»?

— Прежний генеральный директор Игорь НИКИТИН выделил Владимиру Стрижаку, своему подчиненному и, к слову сказать, родному племяннику, незадолго до своего увольнения беспроцентную ссуду в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей на приобретение квартиры в городе Якутске. Если Стрижак уволится по соглашению сторон, он может погашать эту сумму далее по графику ежемесячно, если по собственному желанию или по отрицательным мотивам – должен вернуть остаток долга в полном объёме одним платежом. Однако он в итоге 19 декабря 2019 года заявил, что вообще ничего платить не хочет…

— Многим ли работникам «Саханефтегазсбыта» были предоставлены подобные преференции в виде беспроцентной ссуды на приобретение жилья?

— Подобная поддержка – исключительный случай, из изученных в суде материалов следует, что ни один работник АО «Саханефтегазсбыт» ссуду в таком и близком такому размеру не получал никогда. Самая большая сумма была однажды предоставлена одному работнику в сумме чуть более 2-х миллионов рублей. Многим вообще было отказано, несмотря на то что эти работники работали в АО «Саханефтегазсбыт», в отличие от Стрижака, долгие годы.

— Значит, экс-гендиректор Никитин был помещен на домашний арест именно в этой квартире, принадлежащей его племяннику Стрижаку.

— Именно так.

— В случае, если судью поменяют, выступит ли сторона ответчика с ходатайством, чтоб дело рассматривалось в отсутствие Лебедева?

— Обязательно! Мы заинтересованы в том, чтобы дело было рассмотрено в установленный срок. У нас имеется фундамент для оправдательного приговора. Но сторона потерпевшего делает всё, чтобы оправдательному приговору не быть, в том числе постоянно обновляет информацию в различных СМИ, чтобы воздействовать на простых людей, не разбирающихся в законодательстве, и не владеющих всей информацией по данному делу. Как оказалось, народ легко поддаётся информационному вбросу негативной информации, и все напрочь позабыли про презумпцию невиновности. Конечно, не это конечная цель лиц заинтересованных, Лебедев показал себя не только активным политиком, но и успешным руководителем регионообразующего предприятия. Под его руководством АО «Саханефтегазсбыт» впервые за долгие годы окончило год с прибылью, объекты, которые строит АО «Саханефтегазсбыт» обходятся предприятию гораздо дешевле, чем обходились ранее, несмотря на то что вроде бы цены на стройматериалы выросли, а услуги строителей подорожали, все северные завозы АО «Саханефтегазсбыт» осуществляет своевременно, в некоторых арктических улусах снижена стоимость на топливо для населения, автозаправочные станции строятся максимально комфортабельные с заботой о людях.

Потерпевший Стрижак является племянником предыдущего директора АО «Саханефтегазсбыт» Никитина И.Ю., в бытность которого предприятие не приносило прибыль, объекты строились с завышением стоимости, в разрез с интересами предприятия.

В отношении Никитина И.Ю. сейчас рассматривается уголовное дело в Якутском городском суде по обвинению в совершении должностных преступлений. И почему-то это более важное и серьёзное дело умалчивается и совсем не освещено в СМИ. Может, как раз таки привлекая максимум внимание общества к делу Лебедева отводят всякий интерес к делу в отношении Никитина?