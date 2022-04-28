Экологический совет берет под контроль заготовку леса в верховьях Амги

Общественный экологический совет при Минэкологии Якутии проконтролирует заготовку леса в Алданском районе. В случае обнаружения нарушений работы предприятий, которые занимаются заготовкой леса, Совет будет требовать расторжения контракта. Об этом сообщил председатель Игорь Бястинов по итогам заседания Совета по вопросам лесозаготовки, передает ЯСИА.

Напомним, что в 2020 году заключены договоры аренды лесных участков в целях заготовки древесины на территории Алданского района с компаниями ООО «АНГАРА» и ООО «Вудлэнд24». Приступить к работе они планируют с этого года. В соответствии с договором, компании должны заготовить определенный объем древесины – от всей территории лесной зоны Алданского района 1,5%. Рубка леса будет вестись в 30 км от реки Амга, в 24 км от поселка Верхняя Амга, расстояние до федеральной автомобильной дороги «Лена» — 5 км.

«Сегодня вопрос заготовки леса волнует многих якутян. Я хочу пояснить, что мы будем заниматься обязательным лесовосстановлением т.е. придерживаться принципа «срубил дерево — посади два». Для этого готов подписать соглашение с фондом экологической безопасности Дальнего Востока по созданию лесосеменных станций по сбору шишек на территории республики и всячески поддерживать и проводить восстановление леса. Во-вторых, обязуюсь увеличить расстояние от зоны санитарных лесов по руслу реки в пять раз. В-третьих, так как всю жизнь занимаюсь профессионально лесозаготовкой, гарантирую, что на арендованных участках недропользования добыча полезных ископаемых исключается. Будет вестись только лесозаготовка. В-четвертых, в рамках социальных обязательств готов принимать на работу сотрудников из числа местных жителей, а также в качестве социальной ответственности направлять пиломатериал людям, находящимся в сложных жизненных ситуациях. В-пятых, я и мои сотрудники намерены работать в рамках закона и содействовать сохранению природы бассейна реки Амга», — сообщил директор предприятий Максим Белобородов.

В ходе совещания члены Общественного экологического совета задали вопросы, касающиеся восстановления леса, сохранения редких видов растений и влияние вырубки леса на состояние вечной мерзлоты. Они отметили, что перед началом работ предприятиям необходимо провести детальное исследование места на наличие растений, а возможно даже животных и птиц, которые находятся в Красной книге, а также изучить температуру грунта земли на местах, чтобы не было негативных мерзлотных процессов. Поступило предложение о заключении договора с Институтами биологии и мерзлотоведения, чтобы отработать все эти вопросы, на что Максим Белобородов выразил свое согласие.

«Наш совет взял под личный контроль деятельность предприятий на этих участках. Мы будем ежеквартально выходить и смотреть вашу работу. В случае нахождения отклонений, мы будем вынуждены требовать расторжения договора. Надеемся, что работы пройдут в рамках закона», — подчеркнул председатель совета Игорь Бястинов.