“Дети БезобрАзия — 2022». Постфактум

Международные игры «Дети Азии»Владивосток 2022Закрытие деревни

Родина Игр «Дети Азии» Якутия славится щедрым северным гостеприимством, где традиционно гостю предназначаются самое лучшее, что есть в доме, к нему обращено все внимание хозяев, все тепло душ и сердец местных жителей. Как же встретили участников и гостей Игр в Приморье?

МИЛЛИОНЫ СЪЕЛИ… ТАРАКАНЫ?

Организация летних Игр «Дети Азии» во Владивостоке с первого дня вызвала шквал недовольства и критики не только прибывающих делегаций, но и волонтеров. По слухам, столицу ДВФО покинули большой поток добровольных помощников, которые столкнулись с печальной реальностью: их поселили в жилье с клопами и тараканами на острове Русский. В корпусах студенческого кампуса ДВФУ стоял стойкий запах средств от насекомых, а организаторы предложили гостям ловушки от тараканов с говорящим названием «Камикадзе». Как общежития, ставшие местом обитания непрошенных гостей, прошли проверку Роспотребнадзора по Приморскому краю остается большой загадкой. Вместе с тем, по утверждению Дирекции МСИ «Дети Азии», на организацию спортивных мероприятий, транспортировку, проживание и питание участников, информационно-техническое обеспечение Министерства просвещения и спорта России выделили 360 миллионов рублей, а краевой бюджет направил 320 миллионов на приобретение спортивного инвентаря и ремонт спортобъектов.

ТРАНСПОРТНЫЙ АПОКАЛИПСИС

Еще одним неприятным сюрпризом стала слабая организация логистики. На Играх «Дети Азии» приняли участие 1,5 тысячи юных спортсменов из 13 стран и 8 регионов России. Их разместили в ВДЦ «Океан», находящийся в 35 километрах от Владивостока, причем, отдельно от тренерского штаба команд-участников. По задумке организаторов, подростки 13-15 лет были поделены на дружины, проживали в кубриках и покидали территорию лагеря под «строгим конвоем» вожатых.

Самой отдаленной (до шаттлов добираться 20 минут через лес) и спартанской оказалась дружина «Китенок-Тигренок», где проживали, в том числе и дети из Якутии. Спортсменов разместили в деревянных домиках типа вигвама. Администрация «Океана» впервые организовала спортивную смену для «Детей Азии», но полностью проигнорировала пожелания тренеров и руководителей делегаций по вопросам организации тренировок и отдыха детей -спортсменов, графика выезда на соревнования, не учли, в том числе и корректировку времени питания команд по видам спорта с учетом соревновательных дней. Неудачной оказалась также и идея с курсирующими между об,ектами Игр «шаттлами». Более 40-ка туристических автобусов курсировали по непонятно к чему привязанному расписанию. Менеджеры по логистике не справлялись со своими обязанностями и проявляли абсолютную некомпетентность при возникновении оперативных вопросов по перевозке детей из-за поломки или нехватки транспорта. При всем желании организаторам не удалось избежать управленческого хаоса и транспортного коллапса.

Что касается обеспечения безопасности, то тут Дирекция, к удивлению, оказалась на высоте. На всех объектах Игр работал пропускной режим. На входах установлены досмотровые комплексы, рамки металлоискателя, сотрудники не только регулировали проход участников и гостей, но и тщательно досматривали сумки и пакеты.

КАМ БЭК ОБЩЕПИТ?

К большому сожалению, приморцам удалось сделать все, чтобы прошедшие Игры запомнились гостям дурными запахами в жилых кампусах и дурно кормящими столовыми. Возникало впечатление, что гостям тут вовсе не рады и желание как можно скорее покинуть Владивосток. Скудный завтрак, сомнительные продукты, отсутствие выбора основных блюд на обедах и ужинах, создавали полную иллюзию «возрождения» лучших традиций советского общепита с мухами, грязными столами и плохо помытыми приборами. Привыкшие к щедрым казённым харчам спортсмены пришли к выводу, что в этот раз организаторы экстремально сэкономили на питании по талонам. Отметим один позитивный момент подобного нерадушного приема — за прошедшие две недели большинство участников Игр скинули парочку килограммов и вернулись домой из «фитнесс-города» на Японском море прилично загорелыми и довольно постройнейшими.

Пару слов о сувенирной продукции Игр. Сувенирка поступила в продажу с большим опозданием из-за бюрократических проволочек. Неудивительно, что из-за организационных неурядиц главное имиджевое спортивное мероприятие Дальнего Востока с бюджетом почти в миллиард рублей оставило неприятный осадок. Словом, седьмые «Дети Азии-2022» не стали образцовыми по организации, логистике и гостеприимству. Скорее всего, Владивосток -2022 — яркий пример того, как можно испортить детский праздник некачественным провинциальным сервисом.

Видимо, мы должны радоваться, что хоть кто-то кроме нас проводит «Дети Азии». Ведь был прецедент, когда срок подошел, Монголия просто-напросто отказалась проводить Игры без всяких объяснений, а тогдашний куратор от Якутии Дмитрий ГЛУШКО не смог ничего добиться. Приморье хотя бы провело… Но как? Следующие «Дети Азии» пройдут в Якутске. Опять как организаторы будем в лепешку расшибаться, все ради дорогих гостей…

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.