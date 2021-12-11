Делегация редакторов детской печати из Якутии в Республике Татарстан

С 1-3 декабря состоялась встреча детского издательства «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа с редакторами детских и подростковых журналов города Казань республики Татарстан, таких как «Салават Купеле» (для детей дошкольного возраста), «Сабантуй» (для учеников начальных классов) и «Ялкын» (для подростков). Делегацию из Якутии представили Сардана Матвеева, ответственный секретарь детских журналов «Колокольчик+», «Чуораанчык», Вера Петрова, ответственный секретарь подростковой газеты «Кэскил» («Бэлэм Буол»), Сардана Афанасьева, редактор журнала «Колокольчик+».

После поездки редактора детского издательства поделились своими впечатлениями рабочего визита в город Казань.

Актуальным и схожим остается сохранение детской печати, поиск и борьба за внимание юного читателя, сохранение родного языка на различных площадках, в новой интересной подаче информации для детей.

Со слов Сарданы МАТВЕЕВОЙ между журналами много общего, в основе работы лежит любовь: к работе, читателю, выпускаемому материалу. Благодаря главному редактору детских журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиле ХАСНУТДИНОВОЙ многое успели за три дня, отдельно встречались с руководством «Татмедия», с «Татарским книжным издательством», с радио «Китап», «Тэртип». Опыт общения с коллегами вызвал много вопросов и уверенности втом, что детская печать на верном пути и есть куда стремится.

— Наши коллеги из Якутии побывали в медиакомплексе «Татмедия» этим летом и наверняка после поездки возможны преобразования и в нашем издательстве, — поделилась Вера ПЕТРОВА. — Цель поездки себя оправдала, увидеть свою работу со стороны, представить редакциям свою газету — вызывает гордость и уважение к нашей работе. Мы заходили почти в каждый кабинет «Татмедиа» и увидели работу изнутри, у нас была лавина вопросов. И, конечно, радость за успехи коллег. Будь то информационное агентства, радио, подкасты, детские, молодёжные журналы, везде ощущается уровень, любовь и заинтересованность к своей работе. «Татмедиа» действительно взращивает своего читателя от самого малого возраста и до старшего поколения, каждый журнал разбит строго по возрастам и каждый сохраняет количество своих подписчиков,чтение это модно, это полезный досуг.

В недельную поездку редакторов детского издательства в древнейший город Казань произошло много инсайтов, рабочий визит сотрудников детского издательства вызвал интерес коллег города Казань, которые впервые услышали, что детское чтение поддерживается на уровне государства, что относительно количества населения количество подписок на журналы и газеты не столь плачевно, что совместно можно решить общие вопросы и активно работать над альтернативной подпиской.