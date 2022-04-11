Делегация из Якутии посетила Амурскую область

В состав делегации вошли: министр сельского хозяйства республики Александр Атласов, постоянный представитель РС(Я) в ДФО Ким Борисов, советник Главы Якутии, руководитель проекта “Пути великих свершений” Георгий Никонов, председатель Совета депутатов Мегино-Кангаласского района Павел Сазонов и другие.

В деловой поездке, в которой рабочая группа состоящая из работников Министерства внешних связей РС(Я), Министерства сельского хозяйства РС(Я), Министерства транспорта РС(Я), представители улусов Якутии посетила город Благовещенск, Тамбовский, Ивановский, Белгородский и Сковородинский районы Амурской области — сообщает Пути Великих Свершений.

Особый интерес для нашего проекта представляло село Албазино Сковородинского района, где располагался одноименный острог – одно из первых русских поселений на берегах Амура. На том самом месте до настоящего времени сохранился земляной вал, высится православный крест, выстроена часовня, а рядам работает краеведческий музей, который изобилует артефактами, оставшихся со времен первопроходцев. Подробнее об этой истории расскажем в одном из следующих материалов.

Также для ознакомления с историей аграрного сектора области рабочая группа посетила Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области.

Ниже в тексте, предоставленном главным специалистом Постоянного представительства РС(Я) в ДФО Станиславом Михайловым приведены подробности поездки:

По итогам 2021 года предприятия Амурской области поставили в Якутию более 30 тысяч тон продукции: комбикорм, соевый шрот, экструдированная соя, масло, молоко, молочная продукция, кондитерские изделия, овощи закрытого и открытого грунта.

Прошлый год оказался сложным для сельскохозяйственной отрасли Якутии, из-за засухи не удалось заготовить планируемые объемы кормов. На помощь пришли районы Амурской области, которые предоставили в аренду земельные участки для заготовки сена, всего около 5 тысяч тонн. 2400 тонн было заготовлено в Зейском районе, по 800 тонн в Сковородинском и Магдагачинском районах.

Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков предложил расширить сотрудничество в области сельского хозяйства между двумя регионами. На землях северных регионов области: Зейский, Шимановский, Магдагачинский, Сковородинский районы) сложно выращивать сою, но зато можно заняться выращиванием зерновых культур и заготовкой сена.

Экономически обоснованным могло бы стать создание предприятия по производству гранулированных кормов на этих же землях.

«Я точно чувствую, что это экономика, это выгодно и поэтому хотелось, чтобы вы с вашим потенциалом вошли в этом направление, тогда и наши земли будут работать и вы будете обеспечены качественной продукцией. Сегодня, учитывая социально-политическую обстановку в мире надеяться на экспорт или импорт неправильно» – отметил Олег Турков.

Также, перспективным проектом является «Тамбовский элеватор» на базе комбикормового завода в с. Тамбовка «Саха Эко Зерно». Поскольку около 70% земель Амурской области используются под посев сои, оставшиеся 30% процентов остаются свободными или используются под севооборот. Свободные площади могут засеиваться зерновыми культурами, в частности кукурузой, в интересах Республики.

Таким образом, по словам министра, сельскохозяйственные предприятия региона могут легко закрыть потребность Якутии в 30 тыс. тонн кукурузы увеличив посевные. В прошлом году Амурская область произвела 100 тыс. тонн кукурузы, в текущем планируется собрать 150 тыс. тонн. Уже сегодня на этом элеваторе можно делать заготовку составляющих кормов (размол кукурузы, пшеницы, ячменя). Есть возможность на базе элеватора создать овоще- или картофелехранилище на 5-6 тысяч тонн.

«Если вы на вашей площадке заявитесь и будете целенаправленно работать, вас завалят зерном» – отметил Олег Турков.

К тому же посевные площади Тамбовского района Амурской области по картофелю и овощам составляют 23% от всех площадей региона. Здесь можно выращивать весь «борщевой набор». Для реализации намеченных планов необходимо обозначить необходимые объёмы сырья и кормов для нужд сельхозпредприятий Республики.

Создать рабочую группу для проработки реализации проекта погранперехода Джалинда-Мохэ предложило правительство Амурской области.

В рамках рабочей поездки делегации из Республики Саха(Якутия) прошла встреча с Правительством Амурской области. Заместитель председателя Амурской области Павел Пузанов отметил наши регионы связывают давние отношения сотрудничества на основе соглашения подписанного в 2011 году. Также в прошлом году на полях ВЭФ подписан протокол совместных действий на 2021-2024 году по их реализации.

Для Амурской области Якутия является одним из важнейших торгово-экономических партнёров. Налажены поставки комбикормов, кондитерских изделий, молочной продукции, соевого масла и другой амурской продукции в Якутию. Из Республики поставляются уголь, мясные, рыбные изделия и другая пищевая продукция. Активно развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства, культуры, образования, науки и других сферах.

При этом существует огромный потенциал для развития сотрудничества в сферах транспортной логистики, международных перевозок с использованием инфраструктуры Амурской области и реализации совместных инвестпроектов в гуманитарной и других сферах. Одним из таких проектов является пункт пропуска Джалинда-Мохэ, сейчас он действует в смешанном режиме только для обслуживания нефтепровода. Этот пункт пропуска позволит не только сократить логистику по Транссибу и БАМу почти на тысячу километров, но и сократить дорогу из Европы в Китай и обеспечить транзит российских грузов в КНР по этой ветке до южных портов по железной дороге.

Стороны договорились о том, что необходимо создать совместную рабочую группу для ускорения реализации проекта которой первым делом предстоит актуализировать грузовую базу Республики. Совместная грузовая база позволит совместно обосновать строительство. Затем предстоит разработка технико-экономической и финансово-экономической части проекта.

Реализация проекта возможна как на коммерческой так и на концессионной основе. Уже есть несколько потенциальных инвесторов как с Российской, так и с китайской стороны.