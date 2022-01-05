Чомчоевы – Шамаеву. Второе Открытое письмо

Общественному и политическому деятелю Республики Саха (Якутия), доктору физико-математических наук И.И. Шамаеву

О возможности участия якутских учёных в мировом открытии мюонной механики

Уважаемый Иван Иванович!

Разрешите второй раз обратиться к Вам с Открытым письмом. Первое Открытое письмо см. Аартык.ру от 12.12.2021 19:06; газета «Туймаада» №49-2021, с. 12-13 «К 100-летию образования Якутской АССР 27 апреля 2022 года».

Сразу отмечаем, что нет отдельной якутской науки, а есть российская наука и мировая наука. Например, сегодня мировую науку, как Вам известно, представляет Большой андронный коллайдер (БАК) стоимостью 10 миллиардов долларов США, где международная кооперация учёных мирового уровня из разных стран под Женевой исследуют Стандартную модель – теоретическую конструкцию физики элементарных частиц (как взаимодействуют между собой четыре силы природы). В ходе исследований международная кооперация учёных в 2012 году обнаружила бозоны Хиггса («частицу бога»), предсказанные в 1964 году.

В 2021 году учёные США, привлечённые в БАК, обнародовали, что возможно существует пятая сила природы (иччи, древнейшее якутское слово-символ веры силы природы, используемое ойуунами-жрецами), основанная на взаимодействие мюонов (старое название: m-мезоны) с другими частицами, известными в квантовой физике.

Нам представляется, что выпускники Вашего физико-математического лицея, ныне учёные и специалисты, кто кроме квантовой физики понимает квантовую химию, гелиоцентрическую систему мира, антропологическую летопись, особенно начиная с Дюктайской позднепалеолитической культуры, описанной в фундаментальных трудах докторов исторических наук Мочанова Ю.А. и Федосеевой С.А., поздние исследования учёных Якутии, как исследования доктора социологических наук, профессора, Почётного полярника России Винокуровой У.А. «Экософия ойууна криолитозоны» (Новосибирск, Наука, 2018, 192 с.) могут разработать новое направление в мировой науке – мюонную механику, в которой ныне нуждается всемирно известный инженер Илон Маск для освоения Марса.

Для этого предлагаем:

— мобилизовать кандидата технических наук Попова Б.Н., преподавшего классическую механику в Новосибирском государственном университете;

— привлечь учёных по квантовой механике, участников разработки Концепции Модульной атомной батареи (МАБ) мощностью от 15 киловатт до 10 мегаватт;

— использовать научные разработки по магнетизму уроженца села Амги академика Киренского Л.В. (1909-1969).

Данная работа должна вестись под Вашим научным руководством для оказания помощи в мировом открытии мюонной механики на основе знаний ойуунами силы природы.

Просим рассмотреть.

С уважением, ЧОМЧОЕВ Анатолий Игнатьевич, военный инженер, один из разработчиков МАБ, ЧОМЧОЕВА Диана Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, иммуногенетик. 2.1.2022 года. г. Якутск, Кэнкэмэ.