Чистая Арктика: «Янолово» вывозит металлолом из Усть-Янья

Сегодня, 7 апреля, в Якутск прибыли первые машины с вывезенным из Усть-Янского улуса металлоломом. АО «Янолово» (входит в Группу «РИК») очистило в арктическом поселке Сайылык участок, на котором можно разместить спортивную площадку – это оловодобытчики тоже берут на себя.

АО «Янолово» участвует в общественном федеральном проекте «Чистая Арктика», цель которого – освободить территории от накопившегося за десятилетия мусора. В прошлом году работники предприятия и местные волонтеры собрали в поселке Сайылык Силянняхского наслега Усть-Янского улуса около 200 тонн металлолома. Сейчас его вывозят в Якутск и сдают в пункт приема компании «Втормет-ДВ», с которой заключен договор.

Сегодня первые два полуприцепа КАМАЗ привезли 40 тонн лома. Дорога из Усть-Янского улуса заняла шесть дней. Могли бы доехать немного быстрее, но из-за схода лавин дорога оказалась дольше. В ближайшие недели прибудут еще четыре машины.

«Металлолом в Сайылыке весь еще советских времен. В основном остовы техники, кузова бульдозеров, тракторов. В прошлом году все это убирали десять наших работников и местные волонтеры – вместе около тридцати человек. Убирали с помощью техники, наше предприятие выделило погрузчик. Потом мы привлекли двоих местных жителей, которые этот металлолом разрезали, скомпоновали», — рассказывает специалист по работе с разрешительной документацией АО «Янолово» и ООО «Янзолото» Александр Корнилов.

В итоге в поселке очистили от старого лома участок в 70 кв. метров. Оловодобытчикии муниципалитет договорились облагородить его: предприятие произведет отсыпку грунта и обустроит здесь спортивную площадку.

Напомним, «Чистая Арктика» — общественный проект. Его реализуют организации и неравнодушные граждане, они делают это бескорыстно, вкладывая свои силы и средства.

«Эта практика у нас впервые, 250 тонн должны привезти, пока работает автозимник», — отметил первый замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Сергей Неустроев, который вместе с работниками «Янолово» встречал прибывшие из Устьянья машины.

«Для нас приоритетом является сохранение окружающей среды, чтобы она максимально сохранялась в первозданном виде», — подчеркнул Александр Корнилов.

В этом году к проекту «Чистая Арктика» присоединилась еще одна компания Группы «РИК» — «Янзолото». Администрация Аллаиховского района провела сбор металлолома, но уже не один год его не удается вывезти. Золотодобытчики решили помочь: этой весной два КАМАЗа-полуприцепа заберут лом и доставят его на пункт приема «Втормет-ДВ».

Металлолом, который вывозят из Арктики, отправляется в Комсомольск-на-Амуре, где его переплавят.