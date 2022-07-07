Буряты Якутска провели Сурхарбан

Местная бурятская автономия в г.Якутске отметила национальный праздник – Сурхарбан. В знак уважения при входе гостям преподносили молоко.

С приветствиями выступили генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Антонида Корякина, уполномоченный по правам человека в РС(Я) Сардана Гурьева, заместитель главы города – руководитель аппарата мэрии г. Якутска Руслан Тимофеев, председатель грузинской ассоциации «Арагви» РС(Я) Гела Цоцхалашвили.

Сурхарбан – это один наиболее распространенных праздников, который празднуют все монголоязычные народы. В переводе с бурятского языка Сурхарбан означает «стрельба в сур» — мишень, сделанную из небольшого колышка, обмотанного тонким кожаным ремнем и воткнутого в землю. Празднуют его один раз в год летом.

Программа включала состязания по гиревому спорту, борьбе, волейболу, стрельбе из лука. Ведь Сурхарбан считается праздником спорта и воспевания пробуждающейся природы. Для детей был проведен увлекательный квест. А на концерте исполнялись песни на бурятском и якутском языках, звучал хомус и монгольские мелодии. Воистину это был праздник единения и дружбы на благодатной якутской земле.

Победителями соревнований по борьбе стал Батор Цыренжапов, по гиревому спорту — Константин Миронов. Семья Бадмаевых выиграла в конкурсе «Лучший национальный костюм». Призы всем вручил председатель бурятской автономии Юрий Тудупов.

И, конечно, как же без национальных блюд. Гости Сурхарбана отведали вкусные буузы. Прекрасный праздник подарил массу впечатлений и ярких эмоций.