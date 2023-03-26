«Большие вызовы»: определены лучшие юные исследователи Якутии
В Учебно-лабораторном корпусе Малой академии наук Якутии наградили
победителей республиканского этапа всероссийского научно-технологического
конкурса «Большие вызовы». В числе победителей – авторы проектов об
использовании биоразлагающихся полимеров для медицины, дистанционном
экологическом мониторинге, специальной технике для Арктики.
«Научно-исследовательские работы ребят по-взрослому серьёзные, и главное,
прикладного характера! Уверен, что представленные научные проекты школьников
в области космической инженерии и больших данных, биотехнологии и экологии,
цифровых технологий и альтернативной энергетики будут способствовать
опережающему развитию республики и страны», — сказал Глава Якутии Айсен
Николаев.
Ректор Малой академии наук РС(Я) Василий Павлов отметил, что по модели
Образовательного центра «Сириус» Глава Якутии Айсен Николаев инициировал
создание в 2018-м году Регионального центра по выявлению и работе с
одарёнными детьми на базе МАН. «Мы проводим «Большие вызовы» шестой год, и
за это время многие победители всероссийского этапа без экзаменов поступили
в самые лучшие университеты страны. Победа в конкурсе даёт возможность
работать в «Сириусе» с лучшими экспертами, представителями больших индустрий
страны, а это большая перспектива для дальнейшего сотрудничества,
трудоустройства и серьёзное инвестирование в будущее», — сказал он.
Как подчеркнул на церемонии награждения первый заместитель министра
образования и науки республики Михаил Присяжный, сегодня страна создала
огромную возможность для раскрытия возможностей школьников. «Большие вызовы»
— это то, что востребовано сейчас в стране, это проектная деятельность,
прикладная наука, по сути, это старт детей в будущую профессию. Для
школьников конкурс даёт широкую возможность быть замеченными будущими
вузами, работодателями. И самое главное, сейчас создана федеральная база
данных с успехами каждого ребёнка, утверждены конкурсы и олимпиады с
возможностью дополнительных баллов при поступлении в вузы, участия в
программах допобразования. В Якутии это Малая академия наук с её новыми
базовыми условиями, лабораториями высокого профиля. Сегодня – только начало
большого пути», — сказал Михаил Присяжный.
В республиканском этапе участвовали юноши и девушки со всей Якутии, из
арктических улусов, сельских районов и городов. В финале около 140
школьников в очном и онлайн формате представили работы экспертной комиссии
по 10 направлениям стратегии научно- технологической инициативы РФ.
Экспертами выступили индустриальные и академические партнёры, крупные
предприятия и компании.
Среди работ — морозостойкие материалы для техники Арктики, спутниковое
изучение русла рек перед половодьем, выявление незаконных карьеров методом
дистанционного зондирования – эти и многие другие значимые
научно-исследовательские проекты. В итоге экспертное жюри определило 11
победителей. Среди них – ученик 10 класса биолого-химического класса РЛИ
Ярослав Колесов с работой по разработке вакцины против рака.
«Я вместе с Лабораторией биотехнологий Мединститута СВФУ изучаю технологию
культивирования дендритных клеток, на основе которых можно изготавливать
онковакцину, действующую избирательно, уничтожая только раковые клетки. С её
помощью можно как предупреждать, так и лечить любой тип рака. Я буду изучать
правовую основу и далее серьёзно работать в этом направлении, чтобы внедрить
новую технологию в жизнь. Планирую стать врачом», – поделился планами
Ярослав.
Учредителем конкурса является образовательный фонд «Талант и успех»
Образовательного центра «Сириус» города Сочи. Оператором на территории
Якутии выступает Малая академия наук Республики Саха (Якутия).
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий