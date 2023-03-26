«Большие вызовы»: определены лучшие юные исследователи Якутии

В Учебно-лабораторном корпусе Малой академии наук Якутии наградили

победителей республиканского этапа всероссийского научно-технологического

конкурса «Большие вызовы». В числе победителей – авторы проектов об

использовании биоразлагающихся полимеров для медицины, дистанционном

экологическом мониторинге, специальной технике для Арктики.

«Научно-исследовательские работы ребят по-взрослому серьёзные, и главное,

прикладного характера! Уверен, что представленные научные проекты школьников

в области космической инженерии и больших данных, биотехнологии и экологии,

цифровых технологий и альтернативной энергетики будут способствовать

опережающему развитию республики и страны», — сказал Глава Якутии Айсен

Николаев.

Ректор Малой академии наук РС(Я) Василий Павлов отметил, что по модели

Образовательного центра «Сириус» Глава Якутии Айсен Николаев инициировал

создание в 2018-м году Регионального центра по выявлению и работе с

одарёнными детьми на базе МАН. «Мы проводим «Большие вызовы» шестой год, и

за это время многие победители всероссийского этапа без экзаменов поступили

в самые лучшие университеты страны. Победа в конкурсе даёт возможность

работать в «Сириусе» с лучшими экспертами, представителями больших индустрий

страны, а это большая перспектива для дальнейшего сотрудничества,

трудоустройства и серьёзное инвестирование в будущее», — сказал он.

Как подчеркнул на церемонии награждения первый заместитель министра

образования и науки республики Михаил Присяжный, сегодня страна создала

огромную возможность для раскрытия возможностей школьников. «Большие вызовы»

— это то, что востребовано сейчас в стране, это проектная деятельность,

прикладная наука, по сути, это старт детей в будущую профессию. Для

школьников конкурс даёт широкую возможность быть замеченными будущими

вузами, работодателями. И самое главное, сейчас создана федеральная база

данных с успехами каждого ребёнка, утверждены конкурсы и олимпиады с

возможностью дополнительных баллов при поступлении в вузы, участия в

программах допобразования. В Якутии это Малая академия наук с её новыми

базовыми условиями, лабораториями высокого профиля. Сегодня – только начало

большого пути», — сказал Михаил Присяжный.

В республиканском этапе участвовали юноши и девушки со всей Якутии, из

арктических улусов, сельских районов и городов. В финале около 140

школьников в очном и онлайн формате представили работы экспертной комиссии

по 10 направлениям стратегии научно- технологической инициативы РФ.

Экспертами выступили индустриальные и академические партнёры, крупные

предприятия и компании.

Среди работ — морозостойкие материалы для техники Арктики, спутниковое

изучение русла рек перед половодьем, выявление незаконных карьеров методом

дистанционного зондирования – эти и многие другие значимые

научно-исследовательские проекты. В итоге экспертное жюри определило 11

победителей. Среди них – ученик 10 класса биолого-химического класса РЛИ

Ярослав Колесов с работой по разработке вакцины против рака.

«Я вместе с Лабораторией биотехнологий Мединститута СВФУ изучаю технологию

культивирования дендритных клеток, на основе которых можно изготавливать

онковакцину, действующую избирательно, уничтожая только раковые клетки. С её

помощью можно как предупреждать, так и лечить любой тип рака. Я буду изучать

правовую основу и далее серьёзно работать в этом направлении, чтобы внедрить

новую технологию в жизнь. Планирую стать врачом», – поделился планами

Ярослав.

Учредителем конкурса является образовательный фонд «Талант и успех»

Образовательного центра «Сириус» города Сочи. Оператором на территории

Якутии выступает Малая академия наук Республики Саха (Якутия).