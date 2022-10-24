Больше, чем работа: студенты СВФУ прошли стажировку в ЯТЭК

Ознакомительная стажировка для студентов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Амосова прошла с 19 по 21 октября на объектах Якутской топливно-энергетической компании. Пятнадцать будущих выпускников направления «Нефтегазовое дело и геология» познакомились с потенциальным местом работы. ЯТЭК – первая компания в Якутии, которая участвует в новом проекте Росмолодёжи.

Организаторами нового мероприятия выступил проект «Больше, чем работа» Федерального агентства по делам молодёжи. Проект был запущен в июне 2022 года и призван решить проблему трудоустройства начинающих специалистов. Его участники могут пройти производственную практику или программу стажировки на предприятиях с дальнейшей возможностью трудоустройства и освоить необходимые для работы навыки и знания.

В целях профориентационной работы молодежь Республики регулярно посещает объекты ПАО «ЯТЭК» в поселке Кысыл-Сыр. Компания проводит экскурсии для школьников, а также организует профессиональную практику для студентов вузов со всех уголков России.

Несмотря на удаленность объектов ПАО «ЯТЭК» от Якутска и основных туристических маршрутов, руководство компании также подчеркивает свою заинтересованность в развитии экотуризма в районе поселка Кысыл-Сыр. Вилюйскому улусу есть чем удивить гостей. Знаменитые тукуланы – одно из самых ярких экзотических явлений в Якутии, не имеющее аналогов в мире. Самый длинный приток реки Лена – Вилюй выступает прекрасной туристической артерией. Есть в районе и свои исторические легенды, как, например, английская сестра милосердия, путешественница и филантроп Кэт Марсден, посвятившая часть жизни облегчению участи больных лепрой в Вилюйске.

Программа мероприятий была рассчитана на два дня и стартовала в Якутске. Участники встретились у памятника великому землепроходцу Семену Дежневу, его жене Абакаяде Сючю и их сыну Любиму. Здесь ребята освежили свои знания об истории Республики Саха (Якутия), а затем отправились на обзорную экскурсию по Якутску, во время которой навестили Якутский музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. После чего путешественники отправились на родину ЯТЭК – в поселок Кысыл-Сыр.

Экскурсовод – руководитель производственно-диспетчерской службы Валерий Горовик – рассказал об истории освоения Средневилюйского газоконденсатного месторождения. Участники побывали в операторной, товарном парке, на установке комплексной подготовки газа, а также ознакомились с устройством и системой работы газовых скважин. Ребята также познакомились с комфортными условиями проживания для сотрудников, которые предоставляет компания, посетили обновленную Кысыл-Сырскую школу и полюбовались видами реки Вилюй на смотровой площадке.

Начальник отдела подбора и адаптации персонала Елена Ланская провела тренинг по технике составления резюме для молодых людей без опыта работы, поделившись секретом, на что прежде всего обращает внимание работодатель при оценке претендента. Начальник отдела обучения и развития персонала Елена Папкова рассказала молодой аудитории о ключевых компонентах эмоционального интеллекта: самоконтроле, самопознании, мотивации, эмпатии и социализации. Обширная программа завершилась экскурсией по Вилюйску. По завершении знакомства с городом студенты получили памятные подарки от компании.

«Сегодня я многое почерпнул. Подобные мероприятия нужно проводить почаще и не только для студентов, но и для школьников – помочь им найти себя. Экскурсия была очень информативной, и, главное – показательной. Мы увидели, как стройно выстроена структура компании: современное оборудование, процесс работы. Здесь не жалеют усилий на развитие. Видно, что ЯТЭК не безразлично, в каких условиях проживают сотрудники. Вообще, заметна забота о человеке. В будущем буду рассматривать ЯТЭК как одну их приоритетных компаний для трудоустройства», – поделился студент геологоразведочного факультета СВФУ Дмитрия Яицкий.

«Мы не только продемонстрировали ребятам основные аспекты производства, но и познакомили их с карьерными возможностями. Студенты получили представление о наших корпоративных программах обучения и тренингах, а также посетили главные достопримечательности поселка. Таким образом, мы дали понять, что у молодых специалистов в Кысыл-Сыре всегда есть возможность занять себя помимо работы. С пользой проводить досуг, а также повышать свою квалификацию, заниматься личностным ростом. Мы намерены проводить подобные экскурсии на регулярной основе, а также организовывать длительные стажировки с прицелом на будущее трудоустройство», – отметил генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.