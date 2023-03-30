30.03.2023
13:10
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Происшествия

Без стыда и совести…

Полицией Якутска установлен подозреваемый в краже авточехла.

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница с сообщением о краже портативного гаража, стоимостью 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен 45-летний подозреваемый.

Полицейские выяснили, что мужчина обратил внимание на автотент рядом с припаркованным автомобилем, когда направлялся в магазин. На обратном пути у него возник преступный умысел, и он похитил чужое имущество с целью дальнейшей перепродажи. Однако, покупателя мужчина не нашел. Похищенное изъято у него дома.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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