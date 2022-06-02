АЛРОСА профинансировала мультфильм о храброй эвенской девочке Кындыкан

1 июня 2022 г. – АЛРОСА поддержала проект творческого объединения «Кындыкан». В кинотеатрах Якутска состоялась премьера короткометражного анимационного фильма по мотивам сказки «Невероятная история Кындыкан». По инициативе АЛРОСА его также покажут во всех кинотеатрах «алмазной провинции».

Анимационный фильм транслируется на русском и эвенском языках и рассказывает историю, написанную молодой писательницей Лидией Тарасовой, о девочке Кындыкан, которая живет в эвенском стойбище на Крайнем Севере, где внезапно начинается эпидемия оспы и в живых остается только Кындыкан.

Режиссером мультфильма выступил член союза кинематографистов России Сергей Киатров, художественным руководителем и помощником режиссера – Сардана Иннокентьева, выпускница Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. Над сценарием работали авторы проекта «Кындыкан» Маргарита Попова и Ольга Кондакова. По словам создателей, мультфильм является пилотным эпизодом будущего анимационного сериала, который будет состоять из трех сезонов.

В музыкальной аранжировке мультфильма использованы фрагменты нимкана – героического эпоса эвенского народа и одного из самых архаичных фольклорных жанров. В Якутии осталось всего три сказителя, в создании мультфильма о Кындыкан приняла участие старейшина Анна Хабаровская, также использованы записи голоса уже ушедшей от нас известной эвенской сказительницы Акулины Трайзе-Нулгэныч.

Справка:

АЛРОСА профинансировала проект «Кындыкан» в 2021 году в рамках работы по поддержке Республики Саха (Якутия), одно из направлений которой – поддержка коренных малочисленных народов республики и этнокультурных проектов. В начале сотрудничества была издана сказка «Невероятная история Кындыкан», затем был объявлен конкурс эскизов этнической ювелирной коллекции с бриллиантами, результаты которого будут подведены в середине июня.

АЛРОСА демонстрирует значительный вклад в развитие Якутии. Прежде всего, это создание рабочих мест, строительство школ, больниц и культурно-спортивных комплексов, обеспечение доступа местного населения к качественному жилью, медицинскому обслуживанию, образованию и культуре, а также выплата налогов и дивидендов в бюджет республики. Только в 2021 году на социальные расходы компания направила более 7 млрд рублей, а за период с 2010 по 2021 год – более 110 млрд рублей.

Компания также финансирует девять улусов «алмазной провинции» Якутии, уделяет большое внимание поддержке быта жителей самых северных районов, оказывает помощь в сельскохозяйственной и традиционной промысловой деятельности, финансирует социальные мероприятия и вносит тем самым существенный вклад в региональное развитие.