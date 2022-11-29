Алмаз назвали в честь профсоюзов Якутии

Ювелирному алмазу весом 52,57 карат, добытому в месторождении Молодо присвоено имя «100 лет профсоюзам Якутии». Об этом на торжественном собрании, посвященном Дню профсоюзного работника в РС(Я) объявил заместитель начальника отдела АО «АЛРОСА» (ПАО) по работе с органами государственной власти республики Анатолий Бравин.

«В адрес руководства компании «АЛРОСА» поступило обращение председателя Федерации профсоюзов республики Николая Дегтярева о рассмотрении возможности присвоения алмазу имени в связи со 100-летием профсоюзов Якутии. Учитывая особую роль профсоюзов в социально-экономическом развитии республики, многолетние партнерские отношения компании с профсоюзами региона, было принято решение присвоить ювелирному алмазу имя профсоюзов. Признаемся, долго ждали достойный камень, и сегодня вручаем свидетельство и копию того самого ювелирного алмаза высокого качества», — сообщил Анатолий Бравин.

Николай Дегтярев от имени Федерации профсоюзов республики направил благодарность в адрес генерального исполнительного директора Сергея Иванова, где отметил, что это поистине уникальное событие навсегда останется знаменательным фактом в вековой истории профсоюзного движения Якутии. «Присвоение алмазу имени «100 лет профсоюзам Якутии» профсоюзный актив воспринял как благодарность и признание важности их нелегкой общественной работы», — говорится в благодарности в адрес руководства компании АЛРОСА.

За вековой историей профсоюзного движения Якутии, за каждым важным решением, за каждой победой профсоюзов стоят профсоюзные активисты — люди, неравнодушные к проблемам общества. Во главе профсоюзных организаций республики стоят деятельные, инициативные, энергичные руководители, которые умеют говорить с людьми, защитить, остоять их интересы и помочь. В составе 22 членских организаций профсоюзов — 2843 первичных профсоюзных организаций, 12339 профсоюзных активистов.