Алла Самойлова: 118 из 122 участковых комиссий отчитались о подведении итогов

Председатель ЯГТИК Алла Самойлова рассказала о результатах голосования на досрочных выборах главы городского округа «город Якутск» по состоянию на 02:30.

«Отчиталось 118 из 122 участковых избирательных комиссий. Явка избирателей составила 41,44%. Мы ждем оставшиеся 4 комиссии, которые также уже закончили подведение итогов, им осталось лишь привезти протоколы», — отметила Самойлова.

Согласно озвученным данным, за Евгения Григорьева проголосовало 34900 человек, за Ивана Комарова 932 избирателя, за Савву Михайлова – 8936, за Виталия Обедина – 31560, за Айала Прокопьева – 779, за Евгения Рябченко – 801 человек. Итоговый протокол ЯГТИК планируется подписать к 13:00 30 марта.