29.03.2021
03:45
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Политика
Алла Самойлова: 118 из 122 участковых комиссий отчитались о подведении итогов
Председатель ЯГТИК Алла Самойлова рассказала о результатах голосования на досрочных выборах главы городского округа «город Якутск» по состоянию на 02:30.
«Отчиталось 118 из 122 участковых избирательных комиссий. Явка избирателей составила 41,44%. Мы ждем оставшиеся 4 комиссии, которые также уже закончили подведение итогов, им осталось лишь привезти протоколы», — отметила Самойлова.
Согласно озвученным данным, за Евгения Григорьева проголосовало 34900 человек, за Ивана Комарова 932 избирателя, за Савву Михайлова – 8936, за Виталия Обедина – 31560, за Айала Прокопьева – 779, за Евгения Рябченко – 801 человек. Итоговый протокол ЯГТИК планируется подписать к 13:00 30 марта.
Источник: По информации ЯГТИК
#Алла Самойлова#Алла Самойлова: 118 из 122 участковых комиссий отчитались о подведении итогов#выборы мэра якутска
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