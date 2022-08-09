Алексей Колодезников рассказал о газификации Алданского района

4 августа генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников и глава Алданского района Александр Шестопалов провели рабочую встречу, посвященную вопросам строительства внутрипоселковых и межпоселковых газовых сетей в районе.

«Строительство межпоселкового газопровода от магистрального газопровода «Сила Сибири» до города Алдан планируется начать в этом году. Это стала возможным благодаря программе развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия), которая была подписана в 2020 году между республикой и ПАО «Газпром», — отметил руководитель газовой компании у себя в телеграмм-канале @kolodeznikov_alexey.

Он особо подчеркнул, что 15 июля текущего года глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев подписал указ о социально-экономическом развитии Алданского района до 2030 года. Документ определяет стратегические направления развития района, в том числе и создание Алданского промышленного кластера с перспективой производства сжиженного природного газа. По этому указу в Алданском районе до 2030 года предполагается газификация городов Алдан и Томмот, поселков Лебединый, Ленинский, Нижний Куранах, сёл Верхний Куранах, Хатыстыр и Якокит.

«Газификация района даст не только большой импульс в развитии, но и позволит обеспечить жителей района экологически чистым топливом», — сказал Алексей Колодезников.