Альбина Поисеева «наехала» на Егора Шишигина

Известный государственный деятель в отставке, уроженка Чурапчинского улуса Альбина Иннокентьевна ПОИСЕЕВА публично обратилась к доктору исторических наук, организатору музейного дела в отставке Егору Спиридоновичу ШИШИГИНУ.

— В эти дни по ватсапу гуляет интервью известного, уважаемого, в том числе и мною, Шишигина Е.С. в «Якутия-24». На вопрос (заранее подготовленный) ведущей Н.Саханской, прозвучал ответ, что «чурапчинцы сами обратились к руководству республики с просьбой оказать помощь из-за засухи, охватившей ряд районов республики, в т.ч. и Чурапчинский. Все было бы хорошо, если на местах переселения не ОРГАНИЗАТОРСКИЕ (так и сказал) проблемы и ПОГОДА.(?). Ведь стране нужна была СОЛЕНАЯ РЫБА»!

Что это? Нынче в год 80-летия переселения чурапчинских колхозников в северные районы нашелся новый документ, что чурапчинцы САМИ напросились на это переселение (кстати, первая формулировка в документах была — «переселение на постоянное жительство»)? Или ученый историк-краевед решил через 80 лет по новому трактовать то трагическое для чурапчинцев событие и тем самым как-то обелить своего земляка мегинца Борисова С.З.?

Лет 30-40 назад, когда были еще живы переселенцы, испытавшие на себе все тяготы переселения и выжившие, открыто в лицо и публично со страниц газет обвиняли его, как одного из инициаторов-организаторов переселения, гнавшего с пистолетом на руках от новорожденных до немощных старцев из родных аласов в преддверии зимы в северные районы, где их никто не ждал — ни жилья, ни продуктов питания не было припасено, не заготовлено. Да и кто подготовит-то за 15-20 дней со дня принятия решения о переселении 5 тысяч человек и до их прибытия! Вот и «Организаторские» проблемы. А какой якут не знал, что в сентябре, октябре наступают холода, идет снег и на берегу реки без жилья, прикрытия бедно одетому человеку не выдержать! Вот и «ПОГОДА»!

Не Борисову С.З. ли не знать когда в северных районах наступают холода, какой запас продуктов питания в районах с плохой дорогой, как проблематично строить жилье при полном отсутствии стройматериалов. Даже сейчас, спустя 80 лет! А он к тому времени был уже заместителем председателя Совнаркома, до этого руководил переселенческим отделом, хорошо знал дела в республике.

Тут не обсуждаем о «соленой рыбе фронту» — как можно карась солить и как вывозить на фронт. На этот счет очень красноречивая телеграмма была отправлена в Центр руководством республики.

Несмотря ни на что, чурапчинцы с намерением худо-бедно заготовить корм для скота, в июле получили в СНК разрешение на мобилизацию старшеклассников и служащих. В июле же в район прибыли уполномоченные СНК Борисов и Паулин. В августе, как гром среди ясного неба, появляется документ о переселении 41 чурапчинского колхоза на рыбодобычу в Северные районы. В 1990 году при рассмотрении рескомом партии вопроса об ошибочности постановления о переселении, Паулин не соглашался с такой постановкой и написал, что это было единственно правильным решением.

В результате от голода, от невыносимых условий работы померли там около половины переселенных, а сколько потеряли здоровье, сколько детей осиротело!

Готовя книгу на эту тему, я в архиве нашла один очень интересный документ — намерение о полном высвобождении территории переселившихся колхозов-половины района-с последующим распределением ее четырем прилегающим районам (М-Кангаласскому, У-Алданскому, Таттинскому и Амгинскому. Двум последним — взамен), а центр Чурапчинского района перенести на берег реки Амга.