02.04.2023
21:48
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Политика

Альберт Семенов провел встречу с депутатом Мосгордумы, космонавтом Олегом Артемьевым

Состоялась рабочая встреча руководства Якутской городской Думы с Героем России, депутатом Московской городской Думы, российским космонавтом-испытателем отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», космонавтом Олегом Артемьевым, Главой городского округа «Троицк» в г. Москве, Председателем Совета муниципальных образований г. Москвы, членом Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Владимиром Дудочкиным.

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Напомним, в декабре 2022 года были подписаны Протокол о сотрудничестве Якутской городской Думы с Московской городской Думой, а также Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией представительных органов местного самоуправления МО РС(Я) и Ассоциацией «Совет муниципальных образований г.Москвы».

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В ходе встречи присутствующие обсудили совместную работу и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в рамках реализации Протокола и Соглашения. Стороны обменялись мнениями, предложениями по совершенствованию законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении, а также информацией о своей деятельности, в том числе лучшим опытом муниципальных практик по направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.

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Сотрудничество двух сторон по актуальным и новым направлениям, о которых шла речь на встрече, станет еще одним шагом к достижению совместных целей по улучшению качества жизни населения, для реализации которых так важно развитие межрегиональных связей, расширение деловых и дружественных контактов.

В завершение встречи Альберт Семенов поблагодарил гостей за встречу, конструктивный диалог, активное участие в мероприятиях городского округа «город Якутск» и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы

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