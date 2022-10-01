Активистов ветеранского движения наградили в День пожилых людей

Руководитель управления социальной защиты города Якутска при министерстве труда социального развития Республики Саха (Якутия) Семен Матвеев, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, председатель Совета ветеранов города Якутска Николай Тряпша поздравили сегодня ветеранскую общественность города Якутска с Днем пожилых людей, который отмечается в России 1 октября.

В поздравительной речи руководитель управления социальной защиты города Якутска Семен Матвеев подчеркнул, что старшее поколение является ярким примером работоспособности, трудолюбия, терпения и верности Родине.

«Для молодежи важно перенять опыт старшего поколения. В нынешнее непростое для страны время, когда принимаются судьбоносные решения, ваша поддержка необходима», — отметил Семен Матвеев.

Он вручил юбилейные знаки «100-летие Якутской АССР» Лилии Федоровне Сидоровой и Татьяне Алексеевне Кривковой.

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова рассказала о принимаемых властью мерах, направленных на повышение продолжительности, уровня и качества жизни старшего поколения.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы человек и в старшем возрасте чувствовал себя здоровым, нужным и востребованным обществом», — сказала Евдокия Евсикова.

Первый заместитель председателя гордумы вручила юбилейный знак «200-летие Якутской городской Думы» председателю Совета ветеранов Центрального округа Варваре Иннокентьевне Дмитриевой, председателю Совета ветеранов Строительного округа Раисе Макаровне Заболоцкой, председателю Совета ветеранов Автодорожного округа Галине Васильевне Сидоровой. Также награждены председатель Совета ветеранов Губинского округа Светлана Константиновна Степанова, председатель Совета ветеранов Сайсарского округа Николай Афанасьевич Егоров, председатель Совета ветеранов Октябрьского округа Валентина Иннокентьевна Петрова, председатель Совета ветеранов села Пригородное Валерия Марковна Черемных.

За плодотворный труд, за личный вклад в развитие ветеранского движения, председатель Совета ветеранов Губинского округа Светлана Константиновна Степанова награждена нагрудным знаком «Почетный ветеран РС (Я)».