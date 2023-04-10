«Айта» стала самым кассовым фильмом Якутии

Фильм «Айта» Степана Бурнашёва за первые 11 дней проката собрал, согласно данным ЕАИС, 18,1 млн руб. и побил рекорды предыдущих якутских фильмов по общим прокатным сборам, став, таким образом, самым кассовым фильмом Якутии.

В частности, «Айта» опередила предыдущих лидеров – якутские комедийные ленты «Агент Мамбо» (собрала 16,6 млн руб. за все время проката) и «Зина & Леха „Операция хвост и вымя“» (14,7 млн руб.), а также победителя «Кинотавра» фильм «Пугало» (11,6 млн руб.).

При этом результаты сборов «Айты» продолжают опережать самые смелые ожидания: падение цифр по сборам во время второго уик-энда относительно первого минимальное (всего 23%). Это один из лучших показателей среди всех релизов.

При этом уровень средней наработки в течение уик-энда не привычно упал, а наоборот – повысился относительно первой недели проката с 11 818 до 13 131 руб., что является самым высоким показателем среди других картин. Это говорит о том, что резко вырос индекс сарафанного радио: теперь на фильм приходят в том числе благодаря рекомендациям друзей, родственников и лидеров мнений.

«Уже когда случились рекорды по сборам за первый уик-энд, аналитики предвещали, что мы побьем и общие цифры по сборам в Якутии, но мы не ожидали, что это случится так быстро. В будние дни был небывалый рост сборов, что тоже рекорд для якутского кино. И с этим приходит понимание, что зритель готов смотреть и поддерживать рублем не только комедии, а и более серьезные жанровые картины. Мы продолжаем получать очень много комментариев о том, что фильм затрагивает самые наболевшие проблемы современного общества. Для нас самая большая победа – признание и любовь зрителя. И эти рекорды очень вдохновляют», – отметил режиссер Степан Бурнашев.

«Фильм «Айта» – это успех не только якутского кино в российском прокате, это успех авторского независимого кинематографа. Прокат фильма показал, что и в наши времена оно способно привлечь широкого зрителя, который готов смотреть серьезные фильмы на большом экране. Кроме того, сложно переоценить важность выпуска «Айты» именно сейчас, в момент предельного обострения межнациональной и межчеловеческой розни», – считает Татьяна Долженко, директор компании Про:взгляд.

Детективный триллер «Айта» вышел в прокат 30 марта 2023, в 215 кинотеатрах страны. Прокатом картины занимаются кинопрокатная компания Про:взгляд и команда Кино-Театр.Ру.

По сюжету Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер?

«Айта» — это 13-й фильм Степана Бурнашёва и первый в жанре детектива. Его премьера состоялась на первом российском фестивале авторского кино «Зимний». Картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.