Айсен Николаев завтра проведет прямой эфир в соцсетях

Глава Якутии Айсен Николаев 15 апреля ответит на вопросы якутян в прямом эфире в соцсетях Завтра, 15 апреля, в 19:00 часов по якутскому времени состоится традиционный прямой эфир Главы Якутии Айсена Николаева в социальных сетях: ВКонтакте: https://vk.com/wall532632737_7999; Одноклассники: https://ok.ru/aisen.nikolaev/statuses/154428900987802; Телеграм: https://t.me/aisen_nikolaev?livestream=d8fffb3d5cecc7f645; Rutube: https://rutube.ru/video/a560c2cd9427aa85566848f9fc889f0f. Вы можете задать главе республики свои вопросы и получить на них ответы из первых уст.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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