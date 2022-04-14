14.04.2022
20:23
106
Якутия
Айсен Николаев завтра проведет прямой эфир в соцсетях
Глава Якутии Айсен Николаев 15 апреля ответит на вопросы якутян в прямом эфире в соцсетях
Завтра, 15 апреля, в 19:00 часов по якутскому времени состоится традиционный прямой эфир Главы Якутии Айсена Николаева в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/wall532632737_7999;
Одноклассники: https://ok.ru/aisen.nikolaev/statuses/154428900987802;
Телеграм: https://t.me/aisen_nikolaev?livestream=d8fffb3d5cecc7f645;
Rutube: https://rutube.ru/video/a560c2cd9427aa85566848f9fc889f0f.
Вы можете задать главе республики свои вопросы и получить на них ответы из первых уст.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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