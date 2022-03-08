Айсен Николаев сделал подарок жене и дочерям

Глава Якутии поздравил с праздником прекрасную половину человечества. И своими руками сделал подарок жене и дочерям🎁🤗

Источник @nikolaev_aisen

С первым весенним праздником — 8 марта!🌷

В этот день всегда хочется подарить своим любимым что-то особенное. По традиции подарки для своей жены и дочерей я делаю своими руками. Для меня это очень важно, ведь в такой подарок вкладываешь частичку своей души. В этом году я решил на несколько часов стать ювелиром и придумал эскиз кулона.

Благодарю наших якутских мастеров, которые помогли мне воплотить идею в жизнь! Эти три капельки воды — символы жизни, сплетаясь, образуют одно сердце. Пусть они всегда напоминают о моей любви❤️

Поздравляю всю прекрасную половину человечества с праздником! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, теплом и любовью родных и близких! Будьте счастливы!