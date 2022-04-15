Айсен Николаев: С удивлением узнал, что меня, оказывается, приглашали на круглый стол…

Сегодня, 15 апреля глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ ведет прямой эфир в соцсетях. Вопросов главе поступает очень много. Уже задали вопросы про беженцев из Донбасса, ремонт проспекта Ленина, вопросы строительства, льгот и так далее.

Глава ответил на вопрос, почему он не пришел на круглый стол по вырубке лесов в Амге.

Вот что ответил Айсен Николаев:

— Сегодня был очень удивлен тем, что меня, оказывается, пригласили на круглый стол. Оказалось, что Афанасий АЛЕКСЕЕВ обратился с заявлением в соцсети. Я его соцсети не смотрю, вообще не смотрю соцсети, мне некогда. Афанасий Алексеев прекрасно знает мой телефон. Если бы ему это было действительно нужно, он мог найти способ донести свое приглашение.

Насколько я в курсе, мероприятие прошло не очень хорошо. Стороны друг друга не услышали.

Пользуясь случаем, хочу выразить свою позицию.

Я буду контролировать этот вопрос. Никаких нарушений интересов жителей Амгинского, Алданского районов не будет.

Защитные леса Амги не будут вырублены. Это то, что я точно гарантирую.

Но не давать возможность тем или иным компаниям работать на основании каких-то непонятных подозрений, неправильно. Все должно быть по закону.

Я давал задание правительству выехать, проверить. Если есть какие-то замечания, они должны быть устранены.

На первом этапе у меня было возражение, что эти компании зарегистрированы вне республики. Сегодня они перерегистрированы в Алданском районе.

Лесозаготовка будет вестись не в Амгинском районе, в на верхней Амге, рядом с федеральной дорогой Лена в Алданском районе.

Некоторые пытаются в непонятных интересах использовать и какие-то глупые обвинения предъявляют.