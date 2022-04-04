Айсен Николаев подведёт итоги марта в эфире телеканалов

Сегодня, 4 апреля, Глава республики Айсен Николаев расскажет об итогах марта 2022 года в эфире передачи «Якутия, вперед!» на телеканалах «Якутия 24» и НВК «Саха», а также радио «Тэтим».

Основной темой программы станут меры, принимаемые для развития экономики республики в условиях санкционного давления, в том числе поддержки предприятий торговли и строительной отрасли. Глава также расскажет о подготовке к пожароопасному сезону и паводку.

Будут подведены основные итоги встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств по вопросам обеспечения устойчивости социально-экономического развития республики во время работы в Москве.

Кроме того, в программе речь пойдёт о планах по расширению субсидированных авиаперелётов и дорожному строительству, о мероприятиях, приуроченных к 100-летию Республики.

Эфир программы смотрите в 20:00 час по якутскому времени на телевизионном канале НВК «Саха», в 20:30 часов – на телеканале «Якутия 24» и слушайте в 21:00 час в эфире радио «Тэтим».