Айсен Николаев зовет якутян в эти соцсети

— Политика компании Meta ознаменует собой крайне агрессивное и некорректное отношение к мирному народу России и его защитникам. Позиция социальных сетей Facebook и Instagram провоцирует разжигание ненависти по отношению к нашей стране.

В связи с этим, вести аккаунты в этих социальных больше не представляется возможным.

Вместе с тем, социальные сети остаются важным каналом связи. Прямое общение с жителями очень важно, поэтому моими социальными сетями остаются Вконтакте, Одноклассники и Telegram. Именно через эти социальные сети мы сможем общаться и вместе решать вопросы, — сообщает Айсен Николаев в своем инстаграме.