АЭБ поддержал конкурс «Лучший бизнес-проект школьного бизнес-инкубатора РС(Я)»



В рамках собственного проекта по финансовой грамотности Алмазэргиэнбанк выступил спонсором-соорганизатором конкурса «Лучший бизнес-проект школьного бизнес-инкубатора Республики Саха (Якутия)». Сотрудники банка из числа молодых руководителей стали экспертами конкурса: оценивали работы участников.

Школьники представили бизнес-проекты по пяти направлениям: “Инновации”, “Народный промысел и мастерство”, “ЭКОбизнес”, “Творчество”, “Мой первый бизнес”.

Куратор школьных бизнес-инкубаторов, методист ГАНОУ РРЦ “Юные якутяне” Наталья Герасимова рассказала, что конкурс прошел впервые, в нем приняли участие школы, в которых уже действуют детские бизнес- инкубаторы и те, в которых их создание только запланировано.

Всего по республике 105 школьных бизнес-инкубаторов, задействованные учителя, руководители проектов учащихся очень активно работают в этом направлении, обучают детей финансовой грамотности, теоретическим основам ведения предпринимательства. По словам Натальи Герасимовой, среди обучающихся бизнес-инкубаторов уже есть дети в статусе самозанятых, то есть ребята-юные предприниматели, которые развивают свое дело и зарабатывают первые деньги.

“В этом году мы решили провести конкурс на республиканском уровне и по его результатам – количеству участников, уровню проработки проектов-финалистов, многие из которых направлены на развитие территорий, то есть населенных пунктов, где проживают сами школьники, – видим востребованность конкурса и самих бизнес-инкубаторов”, — отметила Наталья Герасимова. Она подчеркнула, что финансовое просвещение становится неотъемлемой частью образовательного процесса.

Республиканский конкурс «Лучший бизнес-проект школьного бизнес инкубатора Республики Саха (Якутия)» прошел в Якутии с целью популяризации предпринимательской деятельности и повышения финграмотности среди школьников.

Организатором конкурса выступил республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», координатор деятельности школьных бизнес-инкубаторов Якутии. Социальные партнеры – Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), Управление федеральной налоговой службы России по РС(Я), АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО.

Всего на конкурс поступило 104 бизнес-проекта из 18 муниципальных районов: Амгинского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Момского, Намского, г.Нерюнгри, Оленекского, Оймяконского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, с. Хатассы ГО «город Якутск».

Всем участникам, победителям и призерам вручены дипломы и ценные призы от АЭБ.