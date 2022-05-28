В Якутске открыли памятник прокурору Николаю Каратаеву

В день 100-летнего юбилея прокуратуры Союза Советских Социалистических Республик в г. Якутске состоялось торжественное открытие памятника прокурору Якутской АССР Каратаеву Н.Н.

28 мая 1922 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета была создана прокуратура Союза Советских Социалистических Республик. К ее основным полномочиям было отнесено осуществление надзора за соблюдением законов и борьба с преступностью. С 1924 по 1992 годы прокуратуру возглавляли 11 прокуроров, в том числе первый Советский прокурор Петр Красиков, блестящий юрист, министр иностранных дел Андрей Вышинский, главный обвинитель от Советского союза на Нюрнбергском процессе, судивший бывших руководителей нацисткой Германии, Роман Руденко и другие.

Неразрывно связана с историей прокуратуры России история прокуратуры Якутии. На должности прокуроров всегда назначались высококвалифицированные специалисты, готовые решать самые сложные задачи. Одним из них был Каратаев Николай Нифонтович. И сегодня, в день 100-летнего юбилея прокуратуры СССР состоялось торжественное открытие памятника Каратаеву Н.Н.

В мероприятии приняли участие и.о. прокурора республики Сергей Губин, председатель Верховного суда РС(Я) Любовь Летучих, супруга Николая Нифонтовича- Варвара Ивановна Каратаева, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Владимир Прокопьев, глава Вилюйского района Сергей Винокуров, глава Тасагарского наслега Семен Каратаев, сотрудники аппарата прокуратуры республики, молодые специалисты, ветераны и пенсионеры прокуратуры и другие .

Николай Нифонтович после окончания в 1964 году с отличием Свердловского юридического института всю свою жизнь отдал верному служению Закону, восстановлению справедливости, защите прав граждан. Он работал в должностях старшего следователя прокуратуры г. Якутска, прокурором Вилюйского и Орджоникидзевского районов.

В 1971 году Николай Нифонтович уже занимал должность заместителя прокурора Якутской АССР.

В августе 1972 года, спустя восемь лет с начала трудовой деятельности в органах прокуратуры, он был назначен прокурором Якутской АССР, в должности которого проработал 15 лет, до августа 1987 года.

Под его руководством органы прокуратуры республики были укомплектованы высоквалифицированными кадрами, способными решать самые сложные задачи. Он пользовался заслуженным уважением среди коллег и жителей республики.

За долголетнюю и добросовестную службу в органах прокуратуры, огромный вклад в дело укрепления законности и правопорядка Николай Нифонтович неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора СССР и прокурора РСФСР.

С октября 1987 года в течение 11 лет до последних дней жизни работал председателем Верховного суда Республики Саха (Якутия), был неоднократно избран депутатом Верховного совета ЯАССР. В 1992 году ему присвоено звание заслуженного юриста Республики Саха (Якутия), в 1998 году заслуженного юриста Российской Федерации.

Работники органов прокуратуры республики помнят и чтят память выдающегося прокурора, человека с большой буквы Каратаева Николая Нифонтовича. Пресс-служба прокуратуры республики

28 мая 1922 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета была создана прокуратура Союза Советских Социалистических Республик. К ее основным полномочиям было отнесено осуществление надзора за соблюдением законов и борьба с преступностью. С 1924 по 1992 годы прокуратуру возглавляли 11 прокуроров, в том числе первый Советский прокурор Петр Красиков, блестящий юрист, министр иностранных дел Андрей Вышинский, главный обвинитель от Советского союза на Нюрнбергском процессе, судивший бывших руководителей нацисткой Германии, Роман Руденко и другие. Неразрывно связана с историей прокуратуры России история прокуратуры Якутии. На должности прокуроров всегда назначались высококвалифицированные специалисты, готовые решать самые сложные задачи. Одним из них был Каратаев Николай Нифонтович. И сегодня, в день 100-летнего юбилея прокуратуры СССР состоялось торжественное открытие памятника Каратаеву Н.Н. В мероприятии приняли участие и.о. прокурора республики Сергей Губин, председатель Верховного суда РС(Я) Любовь Летучих, супруга Николая Нифонтовича- Варвара Ивановна Каратаева, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Владимир Прокопьев, глава Вилюйского района Сергей Винокуров, глава Тасагарского наслега Семен Каратаев, сотрудники аппарата прокуратуры республики, молодые специалисты, ветераны и пенсионеры прокуратуры и другие. Николай Нифонтович после окончания в 1964 году с отличием Свердловского юридического института всю свою жизнь отдал верному служению Закону, восстановлению справедливости, защите прав граждан. Он работал в должностях старшего следователя прокуратуры г. Якутска, прокурором Вилюйского и Орджоникидзевского районов. В 1971 году Николай Нифонтович уже занимал должность заместителя прокурора Якутской АССР. В августе 1972 года, спустя восемь лет с начала трудовой деятельности в органах прокуратуры, он был назначен прокурором Якутской АССР, в должности которого проработал 15 лет, до августа 1987 года. Под его руководством органы прокуратуры республики были укомплектованы высоквалифицированными кадрами, способными решать самые сложные задачи. Он пользовался заслуженным уважением среди коллег и жителей республики. За долголетнюю и добросовестную службу в органах прокуратуры, огромный вклад в дело укрепления законности и правопорядка Николай Нифонтович неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора СССР и прокурора РСФСР. С октября 1987 года в течение 11 лет до последних дней жизни работал председателем Верховного суда Республики Саха (Якутия), был неоднократно избран депутатом Верховного совета ЯАССР. В 1992 году ему присвоено звание заслуженного юриста Республики Саха (Якутия), в 1998 году заслуженного юриста Российской Федерации. Работники органов прокуратуры республики помнят и чтят память выдающегося прокурора, человека с большой буквы Каратаева Николая Нифонтовича.