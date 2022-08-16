63 млн. рублей: Крупное мошенничество в Нюрбинском улусе

В Якутии возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве при строительстве объекта водоотведения

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Нюрбинскому району Республики Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт мошенничества, связанного с хищением бюджетных денежных средств, выделенных для строительства объекта водоотведения.

Полицейские установили, что администрация Нюрбинского района заключила концессионное соглашение с подрядной организацией на создание в городе Нюрба канализационного очистного сооружения мощностью не менее 1000 кубометров в сутки. Общая стоимость договора превысила 280 миллионов рублей.

При этом во время осмотра объекта канализационно-очистного сооружения были выявлены недостатки. На частично огороженной территории отсутствовали какие-либо строения, оборудования и трубы, кроме нежилого старого двухэтажного здания. При этом на всем участке образован строительный мусор.

Оперативниками совместно с экспертами установлено, что объёмы выполненных работ по строительству объекта не соответствуют указанным в проектно-сметной документации. По предварительным данным, сумма причинённого бюджету ущерба составила около 63 миллионов рублей.

По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по Нюрбинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследование продолжается.