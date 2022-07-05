13-летний велосипедист погиб в результате ДТП в Якутске — ГИБДД

5 июля около 12.50 в дежурную группу ГИБДД г. Якутска поступило сообщение от оператора скорой помощи о ДТП на перекрестке ул. 50 лет Октября и ул. Можайского в г. Якутске. В ходе проверки сообщения, предварительно, на месте происшествия установлено, что 46-летний водитель автомашины «НЕФАЗ 66064-62» на регулируемом перекрестке при повороте направо не предоставил преимущество в движении велосипедисту и совершил на него наезд. В результате ДТП 13-летний ребенок, управлявший велосипедом, скончался от полученных травм на месте аварии.

Велосипедист пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Средств защиты ребенок не имел.

Со слов водителя, велосипедиста он не заметил.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.