Знаковое совпадение в жизни губернатора Солодова

Губернатор Камчатского края, бывший председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ рассказал в соцсети о знаковом совпадении в его жизни:

— Сегодня, в день Камчатского края, исполняется годик моему маленькому сыну. Мы с Розалией не загадываем ребёнку карьерного роста или каких-то особенных успехов, просто стараемся передать те принципы и жизненные ориентиры, которые важны для нас самих и которые помогут стать настоящим человеком. И быть счастливым в жизни. Поэтому я очень рад, что Трифон растёт на Камчатке, вдыхает свежий воздух и с самого раннего детства впитывает окружающую нас красоту природы. Уверен, это важная часть воспитания. С днём рождения, наш малыш! С днём рождения, Камчатский край!