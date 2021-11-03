Житель Якутска выиграл в лотерею 33 миллиона!

1 ноября в государственной лотерее «Бинго-75» был разыгран джекпот в размере 33 460 483 руб. Победителем 721-го тиража стал участник из Якутска. Победитель еще не обратился за выигрышем. На данный момент известно лишь, что билет был куплен на сайте «Столото».

По правилам государственной лотереи «Бинго-75» джекпот выигрывают билеты, в которых на 43-м ходу или раньше все 24 числа игрового поля билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами. У жителя Якутска все числа совпали на 41-м ходу, благодаря чему он в одночасье выиграл многомиллионную сумму.

Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней нашей страны. Деньги идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта. Таким образом лотереи вносят существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. В среднем победители гослотерей, распространяемых под брендом «Столото», выигрывают около 2,5 млрд руб. каждый месяц. Совокупная сумма разыгранных выигрышей в государственных лотереях на конец I полугодия 2021 года составила более 145 млрд руб. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи свыше 1 млн руб., уже превысило 6 400 человек. Еженедельно в 2020 году благодаря «Столото» в России появлялось в среднем 20 новых лотерейных миллионеров.