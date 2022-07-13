13.07.2022
16:49
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Происшествия

Житель Якутска обвиняется в покушении на убийство водителя такси

фото СО по г. Якутску СУ СК РФ по РС (Я)

Следователем СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений жителя города Якутска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража,  совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Кроме того, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство, сопряженное с разбоем, и ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Следствием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый совершил ряд краж, в том числе, у своей матери. Мужчина похитил у женщины банковскую карту и, зная пин-код, снял денежные средства в сумме 15 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В последующем он совершил хищение телевизора, портативной колонки и мобильного телефона, принадлежащих матери.

Кроме того, у своего приятеля по застолью обвиняемый похитил игровую приставку с комплектующими проводами и джойстиком. Вырученными от продажи денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Также следствием установлено, что 2 апреля 2022 года обвиняемый решился на нападение на таксиста с целью завладения его имуществом. Мужчина попросил продавца магазина вызвать для него такси и на прибывшем автомобиле приехал в безлюдное место. Там обвиняемый обхватил шею водителя и попытался его удушить, нанося ряд ударов кулаками и ножом по голове.

Водитель оказал активное сопротивление. Обвиняемый испугался изобличения и задержания в случае дальнейшего нахождения в салоне автомобиля. Осознавая  потерю контроля над ситуацией, он покинул салон автомобиля и попытался разбить стекло двери автомобиля и достать водителя, но тот смог начать движение и скрылся на автомобиле с места нападения.

Водитель такси незамедлительно обратился в медицинское учреждение, откуда информация о произошедшем была передана в правоохранительные органы. При осуществлении патрулирования улиц нарядом патрульно-постовой службы обвиняемый был обнаружен, и его задержали.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично, сообщив, что умысла на убийство мужчины он не имел. Несмотря на это, следствием проведен значительный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СО по г. Якутску СУ СК РФ по РС (Я)
Источник: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

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