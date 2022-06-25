Земляки великого Ойунского возвели новый тюсюлгэ в Ус Хатын

В преддверии самого любимого и ожидаемого якутянами национального праздника Ысыах, Якутская городская общественная организация землячества Таттинского улуса “Таатта” по своей инициативе и на средства своих активистов, меценатов, не потратив ни рубля из бюджета, возвела новый тюсюлгэ на территории Ус Хатын.

В частности, средства на строительство нового деревянного этнографического комплекса, в кратчайшие сроки возведенного таттинскими мастерами и волонтерами взамен построенному 10 лет назад, устаревшему, были собраны предпринимателями, выходцами из Таттинского района и неравнодушными жителями улуса. Общая сумма добровольных взносов составила более одного миллиона рублей.

«Наша республика нынче отмечает 100-летие образования ЯАССР, 390-летие со дня основания Якутска и 25 — летие Ысыаха Туймаады и мы, всегда с гордостью осознающие, что наша малая родина — это духовная колыбель Якутии, решили внести свой посильный вклад, чтобы достойно отметить эти знаменательные даты», — заявил председатель Якутской городской общественной организации землячества Таттинского улуса “Таатта” Владимир АРЖАКОВ. По его словам, земляки великого поэта, писателя, политического и общественного деятеля Платона Ойунского, с радостью откликнулись на призыв вознести новый тюсюлгэ и активно всячески помогали. Так, строительные работы в местности Ус Хатын велись в течение двух недель волонтерами из общественной молодежной организации “Таатта” и активистами. Как рассказал лидер общественной организации, строительство велось строго следуя всем традиционным канонам. Сэргэ – якутскую коновязь, где был высечен герб Таттинского района и символ столетия Якутии, установили после проведения соответствующего ритуала.

Новый объект, разработанный и построенный по дизайну студии «Уран — дизайн», включает в себя летнюю юрту — урасу и два традиционных якутских балагана, которые считаются зимними жилищами народа саха. Кроме того, в тюсюлгэ установлена сцена для выступлений, а также отдельная зона под навесом со столами и лавками и флагшток.

«Для нас это большое событие! Я еще раз убеждаюсь в том, что земляки великого Ойунского помнят и чтят традиции, а наше землячество объединяет добрых, идейных людей, радеющих за родной район и республику!» — делится радостью Владимир Аржаков.

Как он отметил, новый тюсюлгэ более просторный и сделан так, чтобы жители города и гости Ысыаха Туймаады, которые приедут из Таттинского района, могли с комфортом провести время на территории Ус Хатын, получить массу положительных эмоций от долгожданного праздника и душевного общения. Поблагодарив каждого участника народной стройки и подчеркнув, что каждый вложил не только свой труд и средства, но и душу, он поздравил всех с праздником и пожелал каждой семье Якутии благодати, счастья, благоденствия!