Заявки на социальную газификацию примут в рамках ярмарки недвижимости

Специалисты «Сахатранснефтегаз» примут участие в ярмарке недвижимости в городе Якутске. На месте можно будет оформить заявление на социальную газификацию и получить консультацию.

Ярмарка состоится в торговых рядах «Кружало» 1-2 октября с 10:00 до 19:00 часов.

Все желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы по газификации объектов капитального строительства от специалистов регионального оператора.

«Сахатранснефтегаз» напоминает о том, что для безвозмездного подведения газопровода к забору на земельном участке обязательно необходимо наличие зарегистрированного дома жилого назначения.

Список документов для подачи заявления:

— Паспорт гражданина, ИНН, СНИЛС;

— Документы на дом и земельный участок;

— Ситуационный план или топографическая съемка (масштаб 1:500);

— Если заявка подается не собственником, необходимо предоставить доверенность и копию паспорта собственника. Если домовладение находится в долевой собственности, требуется заполнить согласие всех дольщиков с документами, удостоверяющими личность.

Подробнее о критериях, документах и возможностях социальной газификации – на SG.AOSTNG.RU.

Как сообщают организаторы мероприятия, на ярмарке будут представлены новостройки Якутска, квартиры вторичного рынка, строительные компании, земельные участки и частные дома, российская и зарубежная недвижимость, консультации по льготным ипотечным программам и подходящим условиям кредитования от представителей банков.